1,4 million de dollars pour promouvoir la langue française et poursuivre les Rendez-vous culturels

QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française, M. Simon Jolin-Barrette, annonce l'octroi d'une subvention de 1,4 million de dollars au Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) et à la Fondation pour la langue française (FLF) pour la réalisation d'un ensemble de projets de promotion et de valorisation de la langue française.

Plus précisément, la somme de 1,4 million de dollars est répartie ainsi : 1,2 million de dollars sont accordés au MNQ pour poursuivre la réalisation des Rendez-vous culturels, et une subvention de 210 000 dollars est remise à la FLF pour concrétiser trois projets favorisant la promotion et la valorisation de la langue française.

Les Rendez-vous culturels sont une initiative du MNQ, mise sur pied au printemps 2017. Il s'agit d'un programme d'activités culturelles visant à promouvoir la langue française par la culture et l'histoire du Québec. Ces activités s'adressent principalement aux nouveaux arrivants et arrivantes et aux personnes immigrantes qui n'ont pas une connaissance suffisante du français pour assurer leur intégration pleine et entière à la société québécoise.

Les Rendez-vous culturels poursuivent les objectifs suivants :

Promouvoir la langue française auprès des participantes et participants et améliorer leur connaissance du français;

Encourager la fréquentation d'institutions et de lieux culturels francophones;

Promouvoir la langue française par la culture et l'histoire du Québec;

Transmettre aux participantes et participants l'amour de la langue française.

Cette somme s'ajoute aux deux millions de dollars déjà investis en 2019 dans le but de poursuivre la réalisation des Rendez-vous culturels.

Grâce à l'aide financière accordée par le gouvernement du Québec, la FLF réalisera quant à elle les trois projets suivants :

Le français s'affiche , qui permettra la cocréation d'un parcours artistique de murales sur le thème de l'appropriation du français, en collaboration avec des étudiantes et étudiants en francisation, y compris un engagement de la part des participantes et participants dans le processus même de création.

, qui permettra la cocréation d'un parcours artistique de murales sur le thème de l'appropriation du français, en collaboration avec des étudiantes et étudiants en francisation, y compris un engagement de la part des participantes et participants dans le processus même de création. Le français se joue , qui sera l'occasion d'organiser une série d'activités mensuelles d'improvisation théâtrale destinées à des personnes allophones qui seront encadrées par des professionnelles et professionnels.

, qui sera l'occasion d'organiser une série d'activités mensuelles d'improvisation théâtrale destinées à des personnes allophones qui seront encadrées par des professionnelles et professionnels. Le français se vit, qui proposera le développement créatif d'une trousse culturelle destinée aux nouveaux arrivants et arrivantes.

Ces projets ont pour objectifs d'encourager les échanges spontanés en français et la récurrence de l'usage du français chez les participantes et participants. Ils visent aussi à favoriser l'intégration et la francisation de ces personnes en facilitant leur accès et leur participation à la culture québécoise francophone. Il s'agit d'un investissement qui s'ajoute aux 900 000 dollars octroyés en 2021, sur une période de 3 ans, pour appuyer un ensemble de projets de promotion et de valorisation de la langue française. Au total, ces deux organismes ont reçu 4,3 millions de dollars depuis 2 ans pour appuyer un éventail de projets de promotion et de valorisation de la langue française.

L'aide financière accordée provient des investissements de près de 104 millions de dollars sur 5 ans annoncés par le gouvernement du Québec dans le Plan budgétaire de mars 2021 pour défendre et renforcer le statut du français comme langue officielle et langue commune du Québec.

Citations

« Le gouvernement du Québec s'est engagé à protéger, à promouvoir et à valoriser la langue française. L'aide financière que nous annonçons aujourd'hui vise à faire rayonner notre langue commune et officielle partout au Québec. Nous avons toutes et tous une responsabilité envers la protection de la langue française. Le gouvernement du Québec continuera à agir en ce sens, dans tous les milieux. »

Simon Jolin-Barrette, ministre de la Justice et ministre responsable de la Langue française

« Le MNQ est heureux de recevoir cette aide financière. Ce projet, imaginé par le MNQ, a fait ses preuves depuis 2017 et s'est étendu à travers le Québec, depuis 2020, avec des cohortes dans chacune des régions administratives. Ce programme permet de donner aux nouveaux arrivants et arrivantes le goût du Québec par la culture, grâce à des activités participatives dans différents lieux culturels. À ce jour, près de 680 participants et participantes venant d'une cinquantaine de pays ont pu y prendre part et nous sommes comblés de pouvoir lancer le projet pour une 6e année, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec. »

Thérèse David, présidente du Mouvement national des Québécoises et Québécois

« Tout investissement envers la langue française est un investissement envers une société unie, forte et créative. C'est avec beaucoup de fierté que la Fondation met de l'avant, grâce au soutien financier du gouvernement du Québec, des projets porteurs qui font rayonner notre belle langue commune. La Fondation est fière de jouer un rôle rassembleur dans la promotion de la langue française. »

Marie-Anne Alepin, présidente de la Fondation pour la langue française

« Les projets mis de l'avant par la Fondation font plus que contribuer au rayonnement de la langue; ils illustrent l'attachement que les Québécoises et les Québécois éprouvent envers leur langue. Ils donnent une voix aux citoyennes et citoyens en les invitant à participer concrètement à faire vivre notre langue commune, notamment par le biais de notre programme de jumelages linguistiques. »

Pauline Marois, présidente de la campagne de financement

Lien connexe

Pour en apprendre davantage sur le Secrétariat à la promotion et à la valorisation de la langue française et ses initiatives : https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/justice/organigramme/spvlf.

