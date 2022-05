Plan québécois en entrepreneuriat 2022-2025 - Appui de 121,7 M$ pour bâtir un Québec fort grâce à ses entrepreneurs





QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec dévoile le Plan québécois en entrepreneuriat (PQE) 2022-2025 - Au coeur de la croissance, qui dispose d'une enveloppe de 121,7 millions de dollars sur trois ans pour contribuer au développement d'une économie québécoise forte et prospère grâce à une action gouvernementale qui priorise les entrepreneurs.

La ministre déléguée à l'Économie, Mme Lucie Lecours, et le député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme, M. Samuel Poulin, ont présenté aujourd'hui les grandes lignes de ce plan d'action, qui vise à créer davantage d'entreprises au Québec, à accélérer leur croissance ainsi qu'à favoriser la réussite et la persévérance des entrepreneurs.

Pour atteindre ces objectifs dans un contexte de rareté de la main-d'oeuvre et de vieillissement de la population, le PQE 2022-2025 propose neuf mesures qui concernent les services aux entrepreneurs, l'accompagnement, l'offre de formations, l'accélération de la croissance, l'innovation, le financement et le soutien au repreneuriat. Ces mesures sont réparties selon deux axes d'intervention visant :

à valoriser l'entrepreneur et à mettre à sa disposition du soutien et des outils de qualité;

à assurer un environnement d'affaires propice à la croissance des entreprises.

« Avec le Plan québécois en entrepreneuriat, notre gouvernement reconnaît les spécificités multiples des entrepreneurs et souhaite offrir la même chance à tous les groupes issus de la diversité de réaliser leurs projets d'avenir. C'est en misant sur l'être humain qui se trouve derrière chaque entrepreneur que nous pourrons bâtir une économie inclusive, plurielle et prospère. »

Lucie Lecours, ministre déléguée à l'Économie

« Il faut donner aux Québécois qui ont le goût d'entreprendre les moyens de leurs ambitions. C'est la clé pour assurer la croissance et la productivité de toutes nos régions. Le Plan québécois en entrepreneuriat est un outil important pour mener à bien notre SQRI², car il nous permettra de travailler sur tous les éléments de la chaîne d'entrepreneuriat. On stimulera l'innovation et on créera de la richesse pour le Québec. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional

« Avec le Plan québécois en entrepreneuriat, nous souhaitons établir un climat plus favorable au démarrage, à l'essor et à la pérennité des entreprises au Québec, et notamment dans la région de la Chaudière-Appalaches. J'invite toutes les personnes qui ont le désir d'entreprendre, d'acquérir une entreprise existante ou de faire croître leur entreprise à profiter pleinement des outils qui sont mis à leur disposition dans le cadre de ce nouveau plan d'action. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud, adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et adjoint parlementaire de la ministre du Tourisme

· En 2021, le gouvernement du Québec a lancé une vaste démarche de consultation auprès des entreprises québécoises afin d'élaborer, de façon collaborative, un plan d'action qui répond véritablement aux besoins et aux réalités du milieu de l'entrepreneuriat québécois.

· Avec comme objectif de définir et de mieux comprendre les défis des entrepreneurs, le gouvernement a ainsi tenu des groupes de discussion réunissant près de 80 chefs d'entreprise ainsi qu'une consultation portant sur le repreneuriat et le transfert d'entreprise. Un appel de mémoires a également permis de recueillir de nombreuses recommandations, qui ont été soumises dans 65 documents.

· Le PQE 2022-2025 s'ajoute à un large éventail de mesures déjà mises en place par le gouvernement pour favoriser l'essor de l'entrepreneuriat au Québec. Parmi celles-ci, soulignons la mise en place de l'Offensive de transformation numérique, la création du réseau Accès entreprise Québec, le déploiement du Plan d'action gouvernemental en matière d'allègement réglementaire et administratif 2020-2025 et la Stratégie québécoise de recherche et d'investissement en innovation 2022-2027.

Pour en savoir plus sur le PQE 2022-2025, visitez le Québec.ca/plan-entrepreneuriat.

