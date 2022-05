Découvrez les spectacles et les célébrations de la fête du Canada 2022





D'un bout à l'autre du pays, rassemblons-nous le 1er juillet pour célébrer la fête du Canada

OTTAWA, ON, le 30 mai 2022 /CNW/ - En chemin vers la fête du Canada, réfléchissons à nos valeurs, à notre passé et à notre avenir en tant que société. Renouons avec nos proches et notre communauté, et discutons de ce que cette journée signifie pour nous. Célébrons la diversité culturelle qui nous enrichit collectivement et réaffirmons notre engagement envers l'équité, l'inclusion et le respect mutuel. La fête du Canada nous invite à renforcer les liens qui nous unissent afin de poursuivre la route vers la réconciliation et vers un avenir meilleur. En chemin vers le 1er juillet, prenons un moment pour réfléchir, échanger et célébrer ce qui nous rend fiers.

Aujourd'hui, le ministre du Patrimoine canadien, Pablo Rodriguez, a dévoilé la programmation de la fête du Canada 2022. Le 1er juillet, les gens partout au pays pourront se rassembler pour mettre en lumière la merveilleuse diversité, l'inclusion et la jeunesse canadiennes.

La fête du Canada dans la région de la capitale du Canada

Patrimoine canadien est heureux d'annoncer qu'après deux années en mode virtuel, la fête du Canada 2022 sera de retour en mode présentiel à Ottawa et Gatineau. Les Canadiens et Canadiennes de partout au pays sont invités à se rendre dans la région de la capitale du Canada pour assister en personne aux spectacles et activités qui se dérouleront aux nouveaux sites.

Bien que la Colline du Parlement fût le site officiel de notre fête nationale durant plus de 50 ans, les rénovations au Parlement nous portent à déménager les scènes principales à de nouveaux emplacements. La fête du Canada vous donne rendez-vous le 1er juillet, de 9 h à 22 h 30 (HE), au parc des Plaines-LeBreton (Ottawa) et à la Place des festivals Zibi (Gatineau).

Résidents et visiteurs pourront assister en personne à la cérémonie du midi (dès 11 h 30 HE) et au spectacle du soir (dès 20 h HE). Pour la première fois, ces deux activités phares de la fête du Canada se dérouleront au parc des Plaines-LeBreton. C'est également près de ce site que se tiendra le feu d'artifice de la fête du Canada Tim Hortons. Dès 22 h (HE), ce spectacle pyrotechnique illuminera le ciel au-dessus de la région d'Ottawa-Gatineau. Pour une vue imprenable, il est recommandé de se rendre au parc des Plaines-LeBreton, à la Place des festivals Zibi ou dans les rues avoisinantes qui seront fermées à la circulation automobile.

À la Place des festivals Zibi, les visiteurs pourront, entre autres, découvrir des artistes de la relève, dont Lisa LeBlanc, Jonathan Roy, ALLDAYJAM alias Mike Clay, Mélissa Ouimet, Geneviève et Alain, Marie Clo, Mia Kelly, Double Magnum et Gurdeep Pandher; assister à des démonstrations de BMX; admirer des oeuvres d'art urbaines; et participer à toute une gamme d'activités.

Le 1er juillet, comme tous les jours de l'année, il sera possible de visiter la Colline du Parlement et de prendre des photos de ce lieu emblématique tout en profitant d'activités spéciales. Patrimoine canadien est heureux d'annoncer que du 7 juillet au 5 septembre, le spectacle Lumières du Nord sera de retour sur la Colline du Parlement pour une 8e saison. Les personnes présentes pourront vivre une expérience multimédia gratuite et unique en son genre.

Patrimoine canadien surveille continuellement la situation sanitaire et s'assurera que les mesures de santé et de sécurité appropriées sont en place. Les visiteurs devront suivre les mesures sanitaires en vigueur.

La fête du Canada partout au pays

Les gens d'un bout à l'autre du pays sont invités à se réunir dans leur communauté pour prendre part aux activités qui auront lieu dans le cadre de la fête du Canada 2022. Ils pourront participer aux activités qui se dérouleront partout au pays, regarder la télédiffusion de la cérémonie du midi et du spectacle du soir, ou alors découvrir la trousse d'activités.

Éléments phares de la programmation

Patrimoine canadien est fier de contribuer au rayonnement des artistes de partout au pays et à la mise en valeur de la diversité et de l'excellence canadiennes.

La cérémonie du midi mettra en lumière qui nous sommes en tant que peuple. Dès 11 h 30 heure locale (midi HAT et 13 h 30 HAA), la fête du Canada soulignera des anniversaires et des thématiques d'importance tout en reconnaissant la diversité de notre pays.

Ce sera aussi l'occasion de mettre en valeur le talent d'artistes canadiens, notamment :

Lisa LeBlanc

Sarahmée

Sebastian Gaskin

Boogat Tenille Townes

DJ Shub

Josiane Comeau

Gurdeep Pandher Chantal Kreviazuk

Kellie Loder

Riit

Il sera possible de regarder la cérémonie du midi sur ICI RDI, CBC Television, CBC News Network, CBC Gem et d'autres réseaux d'information nationaux.

Le spectacle du soir permettra de nous rassembler pour découvrir des artistes provenant des quatre coins du Canada. Ce spectacle nous fera voyager de la région de la capitale du Canada en Ontario à la Colombie-Britannique, en passant par le Québec, la Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et les Territoires du Nord-Ouest. Ce rendez-vous artistique sera diffusé sur les plateformes de Radio-Canada, ICI TÉLÉ, CBC Television et CBC Gem de 20 h à 22 h heure locale (de 21 h à 23 h HAT, et de 21 h 30 à 23 h 30 HAA). Le spectacle du soir, animé par Isabelle Racicot et Ali Hassan, mettra entre autres en vedette les artistes suivants :

Charlotte Cardin

Salebarbes

Johnny Reid

Tenille Arts

Riit Ariane Moffatt

Neon Dreams

Samian

Cindy Bédard

Gurdeep Pandher WALK OFF THE EARTH

Sarahmée

William Prince

Sebastian Gaskin

Enfin, du 17 juin au 3 juillet, les gens vivant au pays pourront participer au concours national de la fête du Canada, présenté par VIA Rail Canada. Dans le cadre de ce concours, les Canadiens et Canadiennes courent la chance de gagner l'un des deux voyages en train, pour 4 personnes, vers la destination canadienne de leur choix (d'une valeur maximale de 15 000 dollars). Ce sera l'occasion idéale pour découvrir nos magnifiques paysages canadiens, mais surtout créer des souvenirs avec les êtres chers.

Pour connaître toute la programmation, consultez le site Web de la fête du Canada.

Les personnes à Ottawa et Gatineau qui souhaitent jouer un rôle essentiel dans la tenue des célébrations de la fête du Canada sont invitées à donner leur nom pour devenir bénévoles le 1er juillet.

Citations

« Cette année, à l'occasion de la fête du Canada, nous nous réunirons de nouveau avec nos amis ainsi que les membres de notre famille et de notre communauté. Cette journée nous donne la chance de célébrer ce que signifie le fait d'être Canadien et Canadienne, c'est-à-dire notre diversité, nos valeurs communes, nos langues et nos cultures qui rendent notre pays fort et libre. Elle nous offre aussi l'occasion de réfléchir à notre passé et de continuer à avancer sur la voie de la réconciliation avec les peuples autochtones. J'ai hâte de célébrer tout ce que nous avons en commun, surtout notre amour pour ce pays qui est le nôtre. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le 1er juillet 2022 marque le 155e anniversaire de la Confédération.

Cette année dans la région d'Ottawa-Gatineau, le parc des Plaines-LeBreton et la Place des festivals Zibi seront les plaques tournantes des célébrations de la fête du Canada. Comme tous les jours de l'année, les gens pourront visiter la Colline du Parlement.

Il sera possible d'assister en personne à la cérémonie du midi, au spectacle du soir et au feu d'artifice de la fête du Canada Tim Hortons qui se dérouleront pour une première année au parc des Plaines-LeBreton.

Tout le monde au pays pourra regarder la diffusion de la cérémonie du midi et du spectacle du soir par l'entremise des diffuseurs nationaux.

Les gens vivant au Canada ont jusqu'à 23 h 59 le 3 juillet pour s'inscrire au concours national de la fête du Canada, présenté par VIA Rail Canada. Les règlements du concours seront disponibles en ligne.

Les participants courront la chance de remporter l'un des deux voyages en train, pour 4 personnes, vers la destination canadienne de leur choix. Chacun des voyages aura une valeur maximale de 15 000 dollars.

Les gens présents dans la région de la capitale du Canada ont jusqu'au 20 juin pour donner leur nom et faire partie de la grande équipe de bénévoles de la fête du Canada.

Patrimoine canadien remercie :

Tim Hortons , commanditaire officiel de la fête du Canada 2022 et du feu d'artifice de la fête du Canada Tim Hortons.

, commanditaire officiel de la fête du du feu d'artifice de la fête du Canada Tim Hortons. Rogers, commanditaire officiel de la fête du Canada 2022.

2022. Tigre Géant, commanditaire officiel de la fête du Canada 2022 et du programme des bénévoles.

du programme des bénévoles. VIA Rail Canada, commanditaire officiel de la fête du Canada 2022 et du concours national de la fête du Canada , présenté par VIA Rail Canada.

du concours national de la fête du , présenté par VIA Rail Canada. Commanditaires principaux : Volvo, Producteurs de grains de l' Ontario et GoodLife Fitness.

Du 7 juillet au 5 septembre, le spectacle Lumières du Nord sera de retour sur la Colline du Parlement pour une 8e saison. Plus d'informations suivront.

