Bitdeer est reconnu par SourceForge comme l'un des leaders des logiciels de minage de cryptomonnaies des années 2022





SourceForge, le plus grand site web d'évaluation et de comparaison de logiciels au monde, a annoncé aujourd'hui que Bitdeer a été récompensé en tant que leader du printemps 2022 dans le domaine des services de minage de cryptomonnaies. Ce prix récompense les entreprises et les produits exceptionnels dont les avis des utilisateurs les placent dans le cinquième centile supérieur des produits les plus évalués sur SourceForge.

« Nous sommes heureux d'annoncer les leaders remarquables du Printemps 2022 de cette année », a déclaré le président de SourceForge, Logan Abbott. « Bitdeer a montré qu'il était adoré par ses utilisateurs, comme en témoigne la grande quantité d'avis exceptionnels des utilisateurs. »

Pour remporter le prix du leader du printemps 2022, les candidats devaient recevoir des avis très positifs de la part des utilisateurs qui plaçaient leur produit dans le top 5 des produits ayant fait l'objet d'avis favorables sur SourceForge. Cette victoire témoigne de la qualité du service que Bitdeer offre à ses clients. Le fait d'être reconnu comme un leader dans le domaine du minage de cryptomonnaies en dit long sur les capacités de l'équipe de Bitdeer et sur les relations qu'elle a nouées avec ses utilisateurs. Cela leur a permis de devenir le premier fournisseur mondial de services de minage d'actifs numériques.

Depuis sa création, Bitdeer n'a cessé de se développer et a obtenu des critiques élogieuses de la part des utilisateurs sur un certain nombre de plateformes différentes en essayant de revoir l'expérience de minage de cryptomonnaies pour tout le monde.

À propos de Bitdeer

Bitdeer est le premier fournisseur mondial de services de minage d'actifs numériques. Fondée par Jihan Wu en 2018, son siège social se trouve à Singapour. Depuis sa création, Bitdeer s'est engagée à fournir une gamme complète de services de partage de mineurs fiables, une infrastructure minière mondiale conforme et un service de gestion minière intelligente efficace pour les utilisateurs du monde entier. Elle permet à tous, utilisateurs expérimentés ou novices, de se lancer dans le minage en un simple clic.

À propos de SourceForge

SourceForge.net est le plus grand annuaire de comparaison de logiciels au monde, servant près de 30 millions d'utilisateurs chaque mois et proposant des avis d'utilisateurs, des comparaisons de produits, des guides de logiciels, et plus encore. La mission de SourceForge est d'aider les entreprises à trouver les meilleurs logiciels pour répondre à leurs besoins et à leur budget. Les entreprises disposent d'une grande variété d'outils logiciels, et il en existe dans presque toutes les catégories et niches, chacun servant un objectif légèrement différent.

