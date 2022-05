INVITATION AUX MÉDIAS - FAIRE BOUGER L'AIGUILLE DU QUÉBEC, UNE RESPONSABILITÉ COLLECTIVE - CONFÉRENCE DE JANIE C. BÉÏQUE





MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Chambre de commerce du Montréal métropolitain invite les représentants des médias à assister à une conférence de Janie C. Béïque, présidente et cheffe de la direction du Fonds de solidarité FTQ, le mercredi 1er juin de 11 h 30 à 13 h 30.

Arrivée à la direction de la FTQ en pleine pandémie, Janie C. Béïque a rapidement mis les grands enjeux majeurs du Québec au coeur de son mandat : la protection de l'environnement, les défis liés à l'épargne-retraite pour les travailleurs ainsi que le souci de maintenir l'humain au coeur de la prise de décision.

Pour sa première intervention à la tribune de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, elle présentera les solutions qui existent face à l'urgence de la situation. Elle montrera notamment comment le positionnement de la FTQ peut jouer un rôle stratégique pour accompagner les travailleurs québécois dans un contexte incertain.

Date : Mercredi 1er juin 2022



Lieu : 900, boul. René-Lévesque Ouest Montréal, Québec H3B 4A5



Heure : De 11 h 30 à 13h30



Inscription : Pour vous inscrire à la conférence, vous devez confirmer votre présence auprès de Jean-Baptiste Portrait par courriel à [email protected] ou par téléphone au 514 871-4000, poste 4072

