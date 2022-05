L'usine intelligente Teway Food mène la fabrication de condiments composés au développement de la qualité





CHENGDU, Chine, 30 mai 2022 /CNW/ - La première usine intelligente de Sichuan Teway Food Group Co., Ltd (« Teway Food », SHE: 603317), un chef de file chinois dans la fabrication de condiments composés, a récemment été mis en service officiellement au Sichuan Cuisine Industrial Park, à Chengdu, en Chine.

Teway Food met en oeuvre une approche innovante de la conception de la chaîne de production dans l'industrie en utilisant des technologies intersectorielles et de scénarios croisés, qui visent à relever les défis de la main-d'oeuvre dans la production alimentaire traditionnelle. Sa capacité de production en ligne unique a été multipliée par plus de deux, avec une efficacité par habitant ayant augmenté de plus de six fois, tandis que le coût de la fabrication en ligne unique a chuté de près de 40 %.

« Teway Food s'engage dans l'ère de l'industrie 4.0 et la fabrication intelligente dominera la tendance du marché. Cette usine intelligente représente une étape clé de notre transformation numérique, une voie que nous suivons depuis 2019 », a déclaré Zhiyong Yu, vice-président de Teway Food. « L'informatisation et l'industrialisation sont des éléments fondamentaux de la stratégie globale de l'entreprise visant à passer d'un fabricant de produits alimentaires traditionnel à un fournisseur d'aliments moderne. L'investissement de l'entreprise dans des bases de production intelligentes à Pidu et à Shuangliu à Chengdu renforce cette transformation et favorisera le développement durable de l'entreprise. »

Grâce à sa plateforme numérique, l'usine intelligente de Teway Food applique un système numérique et intelligent de gestion et de fabrication automatisée avec de nombreuses technologies mises en oeuvre pour la première fois dans l'industrie, y compris un ensemble complet de robots pour effectuer le dosage automatique, le transport et le mélange des ingrédients, les bouilloires à réaction qui peuvent faire frire automatiquement les ingrédients, le système de nettoyage automatique « clean-in-place », le système d'entreposage intelligent et l'application d'un système de distribution d'air à grande échelle.

Une telle automatisation intelligente permet un contrôle précis de la matière première jusqu'à une procédure de production normalisée, garantissant ainsi la qualité et la saveur du produit. Elle permet également un flux d'informations transparent qui rend chaque étape du processus de production traçable, ce qui garantit encore plus la salubrité des aliments. L'usine intelligente lance également un mécanisme plus précis de surveillance et d'analyse de la qualité des produits, qui aidera l'entreprise à prendre des décisions sur l'amélioration des produits et le développement de nouveaux articles.

À propos de Teway Food

Teway Food est un important fabricant de produits alimentaires établi en Chine et distingué dans les condiments composés spécialisés dans les assaisonnements pour les chaudrons chauds et les cuisines chinoises. Ses produits sont distribués dans plus de 30 pays, dont la Chine, les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada et l'Australie.

