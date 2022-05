QCT aide les utilisateurs à accélérer la transformation HPC/AI lors de la conférence ISC High Performance 2022





Quanta Cloud Technology (QCT), fournisseur mondial de solutions de centres de données, présentera ses solutions de pointe de calcul de haute performance (HPC) et IA via applications verticales sur le stand D412 de la conférence ISC High Performance 2022, du 29 mai au 2 juin à Hambourg, en Allemagne. Ces solutions uniques combinent les infrastructures matérielles avancées de QCT pour contribuer à bâtir, dans de nombreuses industries, des environnements HPC et IA convergés et modulables, tout en réduisant le délai de mise en oeuvre des projets, de sorte que les chercheurs puissent se concentrer entièrement sur leurs recherches.

QCT présentera les solutions et serveurs suivants qui contribuent à renforcer la rapidité du retour sur investissement:

Plateforme à la demande QCT (QPOD): QPOD est une solution spécifique, axée sur la charge de travail, destinée aux universités, aux instituts de recherche ou centres médicaux. Entièrement intégrée aux infrastructures matérielles, déploiement de clusters, outils de surveillance et de gestion, elle permet de remplir les charges de travail HPC et IA. Outre cette infrastructure, QCT a également travaillé avec des applications ISV pour garantir la préconfiguration et prévalidation de la solution pour les applications HPC.

QPOD est une solution spécifique, axée sur la charge de travail, destinée aux universités, aux instituts de recherche ou centres médicaux. Entièrement intégrée aux infrastructures matérielles, déploiement de clusters, outils de surveillance et de gestion, elle permet de remplir les charges de travail HPC et IA. Outre cette infrastructure, QCT a également travaillé avec des applications ISV pour garantir la préconfiguration et prévalidation de la solution pour les applications HPC. Stockage de haute performance: Activé par la mémoire continue Intel® Optanetm, le stockage d'objets asynchrones distribué (DAOS) offre des améliorations radicales du stockage I/O permettant d'accélérer les projets HPC, IA, d'analyse et nuagiques. Lors de la conférence SC21, les serveurs de stockage avancés de QCT équipés du référentiel de stockage d'objets open-source DAOS défini par logiciel ont également fourni des IOPS et une largeur de bande qui se sont classés dans la catégorie "Calibre mondial" sur la liste IO500 et le défi à 10 noeuds.

Activé par la mémoire continue Intel® Optanetm, le stockage d'objets asynchrones distribué (DAOS) offre des améliorations radicales du stockage I/O permettant d'accélérer les projets HPC, IA, d'analyse et nuagiques. Lors de la conférence SC21, les serveurs de stockage avancés de QCT équipés du référentiel de stockage d'objets open-source DAOS défini par logiciel ont également fourni des IOPS et une largeur de bande qui se sont classés dans la catégorie "Calibre mondial" sur la liste IO500 et le défi à 10 noeuds. QuantaGrid D53X-1U: un serveur 1U à noeuds de calcul optimisé par des processeurs modulables Intel® Xeon® de 3e génération, équipé d'accélérateurs IA et de la mémoire continue de série 200 Intel® Optanetm, pour stimuler le stockage d'objets asynchrones distribué (DAOS) et permettre des charges de travail IA, de calcul haute performance (HPC) et de virtualisation.

un serveur 1U à noeuds de calcul optimisé par des processeurs modulables Intel® Xeon® de 3e génération, équipé d'accélérateurs IA et de la mémoire continue de série 200 Intel® Optanetm, pour stimuler le stockage d'objets asynchrones distribué (DAOS) et permettre des charges de travail IA, de calcul haute performance (HPC) et de virtualisation. QuantaGrid D53XQ-2U: un serveur 2U équipé du stockage d'objets asynchrones distribué (DAOS) et alimenté par la mémoire continue Intel® Optanetm sur la plateforme modulable Intel Xeon. Il comporte des fentes d'extension de carte de mesure d'accélération permettant des charges de travail IA, d'analyse, de sciences biologiques, de calcul haute performance (HPC), voire d'informatique nuagique.

Pour toute information relative à la ligne de produits novateurs de stockage de haute performance, rejoignez la session orale de QCT, intitulée "Stockage novateur de haute performance pour AI/ HPC à l'ère Exascale" dans le cadre du Forum HPC Solutions (Hall H, Stand J901), qui se tiendra le 31 mai à 14:00. Notre directeur technique et architecte solutions, Grover Hwang, proposera une séance d'approfondissement sur l'utilisation du stockage d'objets asynchrones distribué (DAOS) pour parvenir à une attente E/S et une latence moindres lors de l'exécution des applications AI/HPC réelles.

"QCT est particulièrement enthousiaste d'apporter à la conférence ISC 2022 ses toutes dernières solutions HPC adaptées aux charges de travail calcul et graphique intensives," a déclaré le président de QCT Mike Yang. "En qualité de constructeur d'infrastructures, QCT tire parti de ses solides capacités de R&D et de son fort soutien aux écosystèmes logiciels pour raffiner ses solutions - de la pile de matériel à la pile logicielle, accélérant ainsi la transformation numérique dans des domaines allant notamment de la prévision météorologique à la dynamique moléculaire, en passant par le séquençage de nouvelle génération (NGS)," a-t-il ajouté.

Visitez QCT sur le stand D412 de la conférence ISC22 et consultez le site de la société http://www.qct.io pour en savoir plus.

À propos de QCT

QCT est un fournisseur mondial de solutions pour centres de données. Nous conjuguons l'efficacité des matériels hyperscale et les logiciels d'infrastructures de plusieurs leaders du secteur pour relever les défis auxquels les centres de données de nouvelle génération sont confrontés en matière de conception et d'exploitation. QCT sert les prestataires de services nuagiques, les entreprises de télécommunications et les entreprises exploitant des serveurs nuagiques publics, privés et hybrides. La société mère de QCT est Quanta Computer, Inc., une société faisant partie du classement Fortune Global 500. http://www.qct.io

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales. D'autres noms et marques peuvent être revendiqués comme étant la propriété de tiers.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 09:15 et diffusé par :