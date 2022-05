UN NOMBRE ÉLEVÉ D'EXCELLENTES CANDIDATURES EN LICE POUR LE REPORTAGE EN SANTÉ MENTALE CHEZ LES JEUNES MÈNE À LA REMISE DE PLUSIEURS PRIX





MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW/ - La remise d'un nouveau prix de journalisme, portant sur la santé mentale chez les jeunes, a retenu l'attention lors d'un gala national de remise de prix à Montréal ce week-end. Le nombre élevé d'excellentes candidatures a mené les deux jurys (l'un jugeant les reportages en français et l'autre les reportages en anglais) ont décidé de décerner à eux deux trois premiers prix au lieu de deux, et de décerner également quatre mentions spéciales. Deux journalistes de La Presse, une de Radio-Canada et une autre de l'Agence Science-Presse font partie des lauréats.

« L'extraordinaire intérêt suscité par nos nouveaux prix, en français et en anglais, pour les reportages portant sur la santé mentale des enfants, des adolescents et des jeunes adultes est très encourageant » a déclaré le président du Forum, Cliff Lonsdale. « Nous avons reçu 34 candidatures, et 16 personnes ont été nommées parmi les finalistes. De toute évidence, un nombre croissant de journalistes comprend l'importance d'un journalisme bien ciblé et bien informé, pourtant sur cet important sujet.»

La grande famille des Prix En-Tête, et leur équivalent anglophone, Mindset Awards, ont honoré 22 journalistes ou membres de l'équipe de production. En tout, neuf de ces prix ont été remis lors du gala organisé par l'Association canadienne des journalistes.

Voici la liste complète des prix décernés:

Le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale au travail:

GRAND PRIX

Remis à Angie Landry pour Parler du suicide pour la suite du monde , un récit numérique publié sur le site internet de Radio-Canada le 10 mars 2021. Le reportage dévoile comment les intervenants et travailleurs sociaux, notamment en prévention du suicide, ont souffert de l'isolement imposé par la pandémie de COVID-19. Offrir de tels services, dans la solitude de sa résidence, peut peser lourd sur ces travailleurs, pourtant bien outillés pour détecter la détresse.

MENTION SPÉCIALE

Remise à Isabelle Burgun pour Le Milieu communautaire ébranlé par la pandémie publié par l'Agence Science-Presse, le 26 juillet 2021. Le reportage témoigne des difficultés, pour les organismes de soutien aux démunis, de maintenir un filet social pendant la pandémie de COVID-19.

Le prix En-Tête pour le reportage en santé mentale chez les jeunes:

GRAND PRIX

Remis à Caroline Touzin pour Une pandémie dans la tête, publié dans La Presse, le 12 juin 2021.

Caroline Touzin a été la seule journaliste au Québec - et fort possiblement au Canada - à réaliser une immersion au sein d'une unité pédopsychiatrique en pleine crise de la COVID-19, afin de témoigner de l'impact des mesures de santé publique sur la santé mentale des jeunes.

MENTION SPÉCIALE

Remise à Florence Morin-Martel pour Peut-on la garder en vie, s'il vous plaît ? publié dans La Presse, le 12 octobre 2021. Le reportage illustrant les difficultés rencontrées par la mère d'une adolescente de 15 ans, aux prises avec la dépression et n'ayant pas accès à des traitements appropriés, bien qu'elle soit considérée une véritable «bombe à retardement» en raison d'un diagnostic d'autisme.

Mindset Award for Workplace Mental Health Reporting

GRAND PRIX:

Remis à Tom Murphy, Linda Guerriero, Rachel Ward, Patrick Callaghan, Liz Rosch et Loretta Hicks de l'émission The Fifth Estate à la CBC pour Broken Honour , une enquête sur la façon dont la police militaire et les responsables de la justice permettent que des cas d'inconduite sexuelle restent impunis, et des conséquences sur la santé mentale des victimes. Le reportage a été diffusé le 12 mars 2021.

MENTION SPÉCIALE

Remise à Nadine Yousif, journaliste en santé mentale pour le Toronto Star, pour Stressed and overworked, nurses hailed as 'health-care heroes' are struggling to find help , publié le 8 février 2021.

Mindset Award for Reporting on the Mental Health of Young People

Deux GRAND PRIX:

Remis à Robert Cribb avec Morgan Bockneck (Toronto Star), et Charlie Buckley, Giulia Fiaoni, Declan Keogh, Radha Kohly, Liam G. McCoy and Danielle Orr (Investigative Journalism Bureau à l'Université de Toronto) pour la partie 2021 d'une série collaborative de deux ans, Generation Distress, publiée dans le Toronto Star les 19 février , 15 mars, 21 avril et 21 novembre 2021.

Ainsi qu'à Simon Lewsen et la photographe Chlo? Ellington pour Inside the Mental Health Crisis Facing College and University Students , un article de 7000 mots avec photos et multimédia, publié dans The Walrus, le 26 octobre 2021.

MENTION SPÉCIALE:

Remise à Odette Auger, journaliste indépendante, pour Gentle truth telling: How to talk to our youngest community members about residential schools , publié dans Windspeaker, le 8 juillet 2021.

Les prix portent le nom des seuls guides de rédaction sur la santé mentale, produits par des journalistes, à l'attention des journalistes, et créés par le Forum. Ces documents sont devenus des références dans le domaine, avec plus de 13 000 exemplaires distribués au cours des huit dernières années dans les salles de rédaction, les écoles de journalismes, ainsi qu'aux journalistes qui en font la demande.

Les guides En-Tête et Mindset sont soutenus financièrement par la Commission de la santé mentale du Canada, avec des fonds provenant de Santé Canada. Le Forum est le seul responsable éditorial de ces guides.

Les prix portant sur la santé mentale au travail sont soutenus financièrement par Stratégies en santé mentale au travail, gracieuseté de la Canada Vie. Les prix portant sur la santé mentale des jeunes sont de leur côté financés par l'Association canadienne pour la santé mentale.

Tous les gagnants ont été choisis parmi les finalistes retenus par le Forum par des jurys indépendants.

Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme est un organisme de bienfaisance dédié au bien-être physique et émotionnel des journalistes, de leur auditoire et de ceux qui font l'objet de leurs reportages. Nous remercions le Globe and Mail, CBC News, et Radio-Canada pour leur soutien. Nous remercions Cision pour la publication de ce communiqué.

SOURCE Le Forum des journalistes canadiens sur la violence et le traumatisme

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 09:00 et diffusé par :