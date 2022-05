TYAN met en avant l'optimisation des plateformes HPC pour accélérer les applications de calcul intensif à l'ISC 2022





HAMBOURG, Allemagne, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- TYAN®, constructeur de plateforme de serveur de premier plan et filiale de MiTAC Computing Technology Corporation, amène ses dernières plateformes de serveurs alimentées par des processeurs évolutifs Intel® Xeon® de 3e génération optimisés pour les marchés du HPC et de l'IA au salon ISC 2022 du 30 mai au 1er juin , au stand D400 à Hambourg, en Allemagne.

« La croissance du marché HPC est fortement tributaire des nouvelles technologies et de l'application croissante de l'analyse des mégadonnées. Une meilleure infrastructure informatique devient alors nécessaire pour traiter de grands volumes de données disponibles sur le marché », a déclaré Danny Hsu, vice-président de l'unité commerciale Infrastructure serveur de MiTAC Computing Technology Corporation. Les plateformes de serveur HPC de TYAN sont basées sur des processeurs évolutifs Intel Xeon de 3ème génération qui sont fondamentaux pour permettre aux entreprises et aux organisations d'accélérer le développement des architectures de systèmes HPC et IA de nouvelle génération. »

Des systèmes HPC de pointe optimisés pour accélérer les charges de travail intensives en calcul et les déploiements HPC

Le Thunder HX FT83A-B7129 de TYAN est un supercalculateur 4U à double socket prenant en charge jusqu'à dix cartes GPU hautes performances. Alimentée par deux processeurs Intel Xeon Scalable de 3e génération et 32 fentes DDR4 DIMM, la plateforme FT83A-B7129 offre une puissance de calcul hétérogène exceptionnelle pour diverses applications scientifiques de calcul haute performance basées sur les GPU, de formation, d'inférence et de deep learning. Le système offre douze baies de 3,5 pouces sans outil, supportant jusqu'à quatre dispositifs NVMe U.2.

Le Thunder HX FT65T-B5642 est un serveur sur socle à prise unique 4U conçu pour les charges de travail HPC plus petites qui nécessitent une grande puissance de calcul sur le bureau. Le système est doté d'un seul processeur évolutif Intel Xeon de 3e génération, huit fentes DDR4-3200 DIMM, huit baies SATA de 3,5 pouces et deux NVMe U.2 hot-swap sans outil. Le modèle FT65T-B5642 comprend deux fentes PCIe 4.0 x16 de double largeur pour les GPU afin d'accroître la performance des applications de HPC.

Le Thunder SX TS65-B7126 est un serveur de stockage hybride bi-socket 2U conçu pour les applications de stockage définies par logiciel. Le système dispose de 16 fentes DDR4-3200 DIMM, douze baies hot swap sans outil SATA de 3,5 pouces, avec prise en charge de jusqu'à quatre appareils NVMe U.2, et deux baies hot swap sans outil SATA arrière de 2,5 pouces, pour le déploiement du disque de démarrage.

La Tempest HX S7120 est une carte mère de serveur mainstream de format SSI EEB (12" x 13,1") conçue pour les applications HPC. La carte mère standard prend en charge deux processeurs évolutifs Intel Xeon de 3e génération, dispose de 16 fentes DDR4-3200 DIMM, de deux connexions réseau embarquées 10GbE ou GbE, de trois fentes PCIe 4.0 x 16 et de deux fentes NVMe M.2.

La carte-mère de serveur Tempest CX S5560 de TYAN est conçue en format Micro-ATX et prend en charge un seul processeur Intel® Xeon® E-2300, quatre fentes DDR4-3200 DIMM, trois fentes PCIe, jusqu'à huit ports SATA 6G, deux fentes NVMe M.2 et deux ports LAN 10GbE embarqués. La carte mère est idéale pour les serveurs d'informatique en périphérie multi-accès sur un réseau 5G et les serveurs d'accès aux services dans un environnement CSP.

Venez rencontrer TYAN à l'ISC 2022, au stand D400 ou à l'ISC Digital 2022 sur : https://bit.ly/3FhIAYO

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1824540/TYAN_s_HPC_Server_Platforms_are_based_on_3rd_Gen_Intel_Xeon_Scalable_Processors__to_Accelerate_HPC_D.jpg

