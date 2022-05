Une gouvernance sous le signe de la représentativité et de la diversité





Élection d'une nouvelle administratrice et réélection de deux administrateurs au sein du conseil d'administration de Desjardins

MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Mouvement Desjardins est heureux d'annoncer l'élection de Mme Paula Parhon et la réélection de Mme Nadine Groulx et de M. André Grenier. À la suite des élections ayant eu lieu lors de l'Assemblée générale annuelle de la Fédération, l'évolution de la composition du conseil d'administration témoigne de la volonté de Desjardins d'enrichir sa gouvernance afin de toujours mieux servir les membres et clients.

Cette nouvelle composition confirme également la volonté de faire vivre la richesse qu'apporte la diversité des personnes issues de communautés culturelles ainsi que notre engagement ferme à accélérer la représentativité des femmes au sein des plus hautes instances de l'organisation. Composé à 42% de femmes, Desjardins se rapproche de son objectif d'atteindre la parité des genres en 2024 pour son conseil d'administration. Qui plus est, les postes de secrétaire et de vice-présidente du conseil et administratrice principale sont désormais occupés par des femmes, ce qui représente une première dans l'histoire de notre gouvernance.

Le conseil d'administration de 19 membres peut maintenant compter sur l'apport de 12 membres élus issus du réseau des caisses et représentatifs de sa base coopérative, sur 6 membres nommés par le conseil d'administration aux compétences complémentaires provenant d'horizons diversifiés, ainsi que sur l'apport de son président et chef de la direction qui est aussi élu par les représentants du réseau des caisses Desjardins.

Élection de Mme Paula Parhon

Titulaire d'un baccalauréat en informatique de l'Université de Craiova en Roumanie, Mme Parhon possède plus de 30 années d'expérience dans la pratique privée afférente au conseil en gestion des affaires et des technologies de l'information. Mme Parhon est présidente d'une société de services-conseils en technologie de l'information qui intervient auprès des directions d'organismes et de sociétés oeuvrant dans le secteur public reliés à l'administration gouvernementale et les services partagés. Elle a aussi oeuvré dans les secteurs des télécommunications, de l'assurance, de la finance et de la comptabilité.

Réélection de M. André Grenier

Titulaire d'un baccalauréat en agroéconomie de l'Université Laval, M. Grenier apporte une contribution spécifique au conseil dans le domaine de la gestion des entreprises agricoles. M. Grenier est également spécialisé en conseil stratégique et en analyse financière des entreprises. Il est aussi consultant et expert-conseil pour le service de médiation en matière d'endettement dans le secteur agricole ainsi qu'en évaluation des dommages et des actifs dans de nombreuses causes judiciaires et liées aux assurances.

Réélection de Mme Nadine Groulx

Spécialisée dans le domaine de la gestion des coopératives et des entreprises agricoles et acéricoles, Mme Groulx est aussi reconnue pour son expertise en entrepreneuriat et dans les technologies appliquées à l'agriculture. Co-actionnaire d'une ferme et d'une érablière, elle a également travaillé comme formatrice accréditée pour le Centre d'expertise en gestion agricole de l'Université Laval et comme mentore pour le programme MBA de l'Université de Sherbrooke. Mme Groulx est présidente du conseil d'administration du Conseil québécois de la coopération et de la mutualité.

Réélection au Conseil d'éthique et de déontologie

De plus, soulignons la réélection par acclamation de Messieurs Michel Guénette et Michel Yelle au conseil d'éthique et de déontologie de la Fédération qui poursuivent ainsi leur longue expérience au sein de cette instance vouée à l'évolution et à la surveillance de la déontologie, une composante de la gouvernance du Mouvement.

Pour plus d'information, consultez l'ensemble des profils de nos membres du conseil d'administration sur le desjardins.com.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 397,1 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Mouvement Desjardins

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :