INVITATION AUX MÉDIAS - Dévoilement d'une vision écoresponsable et inclusive pour le développement du secteur Bridge-Bonaventure et de la Pointe-du-Moulin





MONTRÉAL, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le secteur Bridge-Bonaventure et la Pointe-du-Moulin représente une occasion unique de développer un nouveau quartier dans la métropole et répondre aux enjeux de la pénurie de logements et de l'étalement urbain. Dans un geste de collaboration hors du commun, des promoteurs, des architectes et des urbanistes se sont regroupés pour élaborer une vision inclusive et écoresponsable répondant aux besoins du secteur Bridge-Bonaventure et de la Pointe-du-Moulin, en concertation avec la Ville de Montréal.

Tous les membres de ce regroupement de professionnels du développement urbain vous invitent à une conférence de presse, le mardi 31 mai à 9h30, au 331, rue Oak, pour vous dévoiler cette vision moderne du secteur Bridge-Bonaventure et de la Pointe-du-Moulin. Ils annonceront également la tenue d'un processus consultatif auprès des citoyens, des organismes communautaires et des organismes économiques.

Les membres du regroupement sont : Provencher_Roy, Fahey & Associés, Lemay, ACDF, Neuf Architectes, Cycle Capital, Groupe Devimco, Groupe immobilier Broccolini, Groupe MACH et COPRIM.

QUOI : Une vision écoresponsable et inclusive du secteur Bridge-Bonaventure et de la

Pointe-du-Moulin



QUAND : Le mardi 31 mai à 9h30

(La prise de parole sera précédée de la consultation des documents par les journalistes)



OÙ : 331, rue Oak

Montréal (Québec) H3K 3H3



QUI : Les principaux porte-parole :





Jean-Marc Fournier, président de l'Institut de développement urbain

Brian Fahey, président, urbaniste, Fahey & Associés

Stéphane Tremblay, architecte, associé, Lemay





MM. Roger Plamondon, président du Groupe immobilier Broccolini, Vincent Chiara, président du Groupe MACH, Serge Goulet, président du Groupe Devimco, et Vianney Bélanger, président de COPRIM, seront disponibles pour des entrevues.

Svp réserver votre présence à : [email protected]

