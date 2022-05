Corona Canada présente la Corona Tropical, la toute première boisson autre qu'une bière de la gamme de produits canadienne





La Corona Tropical est une boisson d' eau pétillante alcoolisée contenant du vrai jus de fruits*

eau pétillante alcoolisée La marque s'est associée à Kae St. Kitts , artiste écologique, pour donner vie à ce goût digne des tropiques partout au Canada grâce à des tableaux d'affichage faits de véritables fruits frais à cueillir

TORONTO, le 30 mai 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Corona Canada a annoncé le lancement de la Corona Tropical, la toute première boisson d'eau pétillante alcoolisée de la marque, faite de vrai jus de fruits. Créée pour les consommateurs qui adoptent le style de vie Corona, mais souhaitent déguster autre chose que de la bière, la Corona Tropical est une nouvelle façon rafraîchissante de profiter de l'esprit de la Corona. Afin de célébrer le goût naturel provenant des vrais jus de fruits dans la Corona Tropical, Corona Canada lance également des tableaux d'affichage faits de fruits frais d'un bout à l'autre Canada.

La croissance de la catégorie des boissons prêtes à boire est une tendance depuis plusieurs années. Selon IWSR Drinks Market Analysis, les boissons prêtes à boire connaissent un taux de croissance supérieur à celui des spiritueux, des vins et des bières1. D'ailleurs, l'IWSR souligne que le Canada est un marché à croissance rapide, avec un taux de croissance annuel composé accru de 50 % entre 2020 et 20251. Dans cette optique, Corona a élargi son portefeuille à la catégorie au-delà de la bière pour répondre aux besoins des consommateurs qui recherchent d'autres options en matière de boissons alcoolisées.

« La catégorie des boissons prêtes à boire évolue de manière exponentielle au Canada, les données internes indiquant un taux de croissance de près de 20 % en 2021, » explique Natalie Lucas, directrice du marketing de Beyond Beer, Les Brasseries Labatt du Canada. « À un moment où de plus en plus de Canadiennes et Canadiens souhaitent déguster une plus grande variété de boissons, nous innovons et évoluons constamment pour répondre aux besoins et aux demandes changeantes de nos consommateurs. La Corona Tropical est une boisson alcoolisée savoureuse et accessible, faite de vrai jus de fruits, que les Canadiens et Canadiennes peuvent déguster juste à temps pour l'été.?»

À venir bientôt à Toronto et Vancouver, les tableaux d'affichage de fruits frais de Corona permettront aux consommateurs de goûter au paradis - en plein coeur de la ville - en cueillant de vrais fruits directement sur le tableau publicitaire de Corona. Les oeuvres mises en valeur sur ces tableaux d'affichage seront conçues en partenariat avec Kae St. Kitts , artiste écologique torontoise, et offriront aux consommateurs la chance de plonger leurs sens dans un petit coin de paradis tropical.

«?Comme je suis quelqu'un qui accorde la priorité au développement durable dans toutes mes créations, ça a été une expérience très enrichissante de collaborer avec Corona Canada - une marque qui partage ces mêmes valeurs - pour donner vie à une oeuvre unique et interactive, déclare Kae St. Kitts, artiste établie à Toronto. En tant qu'artiste qui met l'accent sur la durabilité, je m'inspire grandement de la beauté naturelle qui m'entoure, et j'espère que ces tableaux d'affichage de fruits frais offriront aux Canadiennes et Canadiens la chance de s'immerger dans une petite oasis de la nature, au beau milieu de la ville.?»

La Corona Tropical est une boisson rafraîchissante d'eau pétillante alcoolisée. Faite de vrai jus de fruits, la Corona Tropical contient 3 g de sucre et 100 calories par canette (portion de 355 ml). La Corona Tropical a un titre alcoométrique par volume de 4,2 % est offerte en plusieurs saveurs tropicales, soit Lime et cactus, Framboise et citron et Pamplemousse et citronnelle. La Corona Tropical a un goût frais et savoureux et se déguste à son meilleur avec un quartier de lime, le rituel classique de la Corona. Les prix et la disponibilité varient selon le marché.

Pour plus de renseignements au sujet de la Corona Tropical, visitez https://www.coronaextra.ca/ca_fr/nos-produits et suivez sur Instagram .

1 Source : RTDs to outperform alcohol market by 2025 , The Spirits Business, October 2021

À propos de Corona Canada :

Créée en 1925, Corona est une véritable pionnière de l'industrie de la bière en étant la première à utiliser une bouteille transparente pour montrer la pureté et la grande qualité de son produit au monde entier. Aucune Corona ne serait complète sans un quartier de lime. Ce rituel, qui ajoute caractère, saveur et goût rafraîchissant, fait partie intégrante de l'expérience unique, propre à Corona. La marque est synonyme de plage et de bons moments à l'extérieur. Elle invite les gens à prendre une pause, à se détendre et à se déconnecter pour se reconnecter avec notre nature essentielle. Pour en savoir plus, visitez https://www.coronaextra.ca

SOURCE Corona Canada

