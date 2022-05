Prix de reconnaissance en lecture et prix Étincelle - Le ministère de l'Éducation met en valeur les gens qui ont à coeur de développer l'amour de la lecture chez les jeunes





QUÉBEC, le 30 mai 2022 /CNW Telbec/ - Pour souligner l'importance de la lecture dans la réussite éducative des jeunes, le ministère de l'Éducation présente les huit projets gagnants et les noms des sept lauréats pour la présentation 2021-2022 des Prix de reconnaissance en lecture et des prix Étincelle.

Les Prix de reconnaissance en lecture rendent hommage à celles et à ceux qui réalisent des projets stimulants en matière d'enseignement de la lecture. Les prix Étincelle, quant à eux, valorisent le travail des membres du réseau scolaire qui ont à coeur l'amélioration de l'enseignement de la lecture et qui alimentent la passion de lire dans leur entourage. Pour la première fois cette année, un prix Étincelle Constellation a été remis spécialement à une conseillère pédagogique qui s'est démarquée par son parcours et son implication dans le domaine de la lecture.

Citation :

« Transmettre l'amour de la lecture aux jeunes dans nos écoles est un travail inestimable et précieux. Les projets et les personnalités qui sont récompensés reflètent la passion qui anime le personnel scolaire. Le développement de compétences en lecture est un facteur essentiel de la réussite éducative. Je tiens donc à remercier et féliciter sincèrement tous les gagnants. Votre travail et votre engagement comptent énormément dans la vie des élèves. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

Fait saillant :

Les projets soumis pour les Prix de reconnaissance en lecture sont évalués sur la base de cinq critères, soit la pertinence du projet avec le Programme de formation de l'école québécoise (PFEQ), sa portée et son efficacité, la collaboration des différents acteurs ainsi que les bonnes pratiques en cours.

Annexe - Liste des gagnants

Prix de reconnaissance en lecture

Projet gagnant Prix remporté(s) Responsable du projet Établissement scolaire et CSS Le monde magique

de la lecture avec

Harry Potter Association québécoise des

enseignantes et des

enseignants du primaire Sandra Fontaine École Desjardins, Centre de

services scolaire des

Navigateurs Baladons-nous au

pays des livres! Bibliothèque et Archives

nationales du Québec Marie-Claude Préseault École Saints-Anges, Centre de

services scolaire Marie-Victorin La route de la

lecture Communication jeunesse /

Prix pédagogique du ministère de l

'Éducation Sophie-Anne Vézina École des Hauts-Plateaux,

pavillon la Source, Centre de

services scolaire des Phares Évasion Yukon Association québécoise des

utilisateurs d'outils

technologiques à des fins

pédagogiques et sociales Annie Jutras École secondaire Jean-

Raimbault, Centre de services

scolaire des Chênes Et si nous lisions...

différemment? Association pour la promotion

des services documentaires

scolaires Alexe Lussier Dubé École aux Quatre-Vent, Centre

de services scolaire des

Premières-Seigneuries La poésie autrement Association québécoise

des professeurs de français /

Prix national du ministère de

l'Éducation Sonia Blouin École secondaire Champagnat,

Centre de services scolaire des

Navigateurs Lecture illustrée Prix pédagogique du ministère

de l'Éducation Guylaine Martin École secondaire Monique-

Proulx, Centre de services

scolaire des Bois-Francs Zoé Prix national du ministère de

l'Éducation Christophe Surget École du Coteau, Centre de

services scolaire des Affluents

Prix Étincelle

Lauréats Profession Établissement scolaire CSS Lyne Bellerive

(prix Constellation) Conseillère pédagogique et

vice-présidente à la pédagogie

à l'Association québécoise des

professeurs de français

Centre de services scolaire

des Chênes Marie-Philippe Goyer Conseillère pédagogique École Saint-Joseph,

Montréal

Rachel Girard Conseillère pédagogique

Centre de services scolaire

des Grandes-Seigneuries Alex-Anne Flambert Enseignante de français École secondaire du

Triolet Centre de services scolaire de

la Région-de-Sherbrooke Caroline Thibeault Enseignante de français École secondaire

Marie-Anne Centre de services scolaire de

Montréal Marie Gagnon Enseignante de français au

secondaire Institut d'enseignement

de Sept-Îles

Louis-Philippe Duchesne Enseignant au primaire École de l'Envol Centre de services scolaire

des Navigateurs

SOURCE Cabinet du ministre de l'Éducation

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :