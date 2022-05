Participation au scrutin par anticipation





TORONTO, le 30 mai 2022 /CNW/ - Les chiffres préliminaires indiquent que 1 066 545 électeurs ont voté par anticipation dans les bureaux régionaux pendant les dix jours de vote par anticipation de l'élection générale de cette année. Cela représente 9,92 % des électeurs admissibles en Ontario. En comparaison, pendant les cinq jours de vote par anticipation dans les bureaux régionaux en 2018, 698 609 électeurs, soit 6,8 % des électeurs admissibles, ont choisi de voter de cette façon.

Comme il reste trois jours avant le jour du scrutin, les électeurs peuvent laisser leur marque en déposant leur bulletin de vote spécial dans leur bureau du directeur du scrutin ou dans leur bureau satellite d'ici le 1er juin ou au lieu de vote qui leur a été attribué le jour du scrutin, le 2 juin. Nous rappelons aux personnes qui ont demandé à voter par la poste qu'Élections Ontario doit recevoir leur trousse de vote dûment remplie au plus tard le 2 juin à 18 h (heure de l'Est).

Nous encourageons les électeurs à vérifier l'emplacement de leur bureau de vote le jour du scrutin avant d'aller voter, en saisissant leur code postal dans le Service d'information aux électeurs à l'adresse elections.on.ca, en téléchargeant l'application Élections Ontario ou en consultant leur carte d'information de l'électeur.

Élections Ontario invite toujours les Ontariennes et les Ontariens à postuler pour travailler comme membres du personnel électoral le 2 juin. Tous les postes sont rémunérés et comprendront une formation payée.

Les Ontariennes et les Ontariens peuvent poser leur candidature à emplois.elections.on.ca. Les postes nécessiteront l'utilisation d'outils papier ou technologiques.

Citation

« Je tiens à remercier tous les électeurs qui ont profité des dix jours de vote par anticipation, ainsi que le personnel qui continue à assurer la sécurité, l'efficacité et la sûreté du vote en Ontario. Pour celles et ceux d'entre vous qui n'ont pas encore voté, je vous invite à venir voter le jour du scrutin. »

- Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario

Élections Ontario est l'organisme apolitique chargé de la tenue des élections provinciales, des élections partielles et des référendums. Pour obtenir de plus amples renseignements, rendez-vous sur elections.on.ca/fr ou composez le 1 888 668-8683 (ATS : 1 888 292-2312).

