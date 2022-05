Avis aux médias - Itinéraire du premier ministre pour le lundi 30 mai 2022

16 h 30

Le premier ministre, le ministre de la Se?curite? publique, Marco Mendicino, le ministre de la Justice et procureur général du Canada, David Lametti, la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, Marci Ien, et le président du Conseil privé de la Reine pour le Canada et ministre de la Protection civile, Bill Blair, feront une annonce et tiendront un point de presse. Le ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, Pablo Rodriguez, sera également présent.