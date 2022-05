250 000 élèves participent aux élections provinciales de l'Ontario





TORONTO, le 30 mai 2022 /CNW/ - Dans toute la province, des milliers d'enseignant.e.s profitent du programme Vote étudiant Ontario pour faire vivre la démocratie dans les salles de classe.

Vote étudiant est un programme d'apprentissage authentique permettant aux élèves qui n'ont pas l'âge de voter de faire l'expérience du processus électoral et d'acquérir les habitudes nécessaires à l'exercice d'une citoyenneté informée et engagée.

Les écoles participantes reçoivent une panoplie de ressources pédagogiques non partisanes qui leur permettront d'aborder en classe des sujets tels que le gouvernement et le processus électoral, ainsi que d'encourager les élèves à s'informer sur les différents partis politiques et candidat.e.s. CIVIX fournit également des bulletins de vote, des urnes et des isoloirs pour faciliter la coordination de la Journée du Vote étudiant.

Plus de 2 400 écoles se sont inscrites pour participer au Vote étudiant Ontario, dans les 124 circonscriptions électorales. Pas moins de 250 000 élèves des écoles élémentaires et secondaires comptent voter dans le cadre du programme Vote étudiant, avant et pendant la journée du 2 juin.

Cette année, CIVIX et Élections Ontario encouragent également les élèves admissibles à s'inscrire au Registre ontarien des futurs votants. Le Registre ontarien des futurs votants est une liste provisoire qui comprend des personnes âgées de 16 et 17 ans, citoyennes canadiennes, vivant en Ontario. Ces personnes seront automatiquement ajoutées à la liste électorale lorsqu'elles auront 18 ans.

« Le Registre ontarien des futurs votants (ROFV) a été conçu afin d'aider à réduire les obstacles qui empêchent les jeunes de voter et de les préparer à voter lors de leur première élection. En facilitant le processus de vote, nous espérons que les jeunes développent de bonnes habitudes de vote et, ainsi, deviennent des électeurs et des électrices pour la vie », a déclaré Greg Essensa, directeur général des élections de l'Ontario.

Les résultats du Vote étudiant Ontario seront compilés et rendus publics après la fermeture des bureaux de vote le 2 juin. Les résultats comprendront le nombre de sièges à l'échelle de la province, le vote populaire pour chaque parti, les résultats par circonscription électorale et les résultats individuels par école.

Pour obtenir des informations sur les écoles participantes dans votre région, ou pour parler aux élèves participant.e.s de leur expérience, veuillez contacter :

Pour les demandes en anglais, Dan Allan : [email protected]

Pour les demandes en français, Dana Cotnareanu : [email protected]

À propos du Vote étudiant :

Vote étudiant est un programme de CIVIX, une organisation caritative canadienne enregistrée non partisane qui a pour mission de renforcer la démocratie par le biais de l'éducation civique. La programmation de CIVIX est axée sur les élections, les budgets gouvernementaux, les représentant.e.s élu.e.s et l'éducation aux médias numériques.

CIVIX collabore avec Élections Ontario afin de faire connaître et de faire participer les élèves du secondaire aux élections provinciales de 2022 grâce au programme Vote étudiant et au Registre ontarien des futurs votants (ROFV).

Les ressources pour les élections provinciales ontariennes de 2022 et la mise en oeuvre du programme Vote étudiant Ontario au niveau élémentaire ont été rendues possibles grâce au soutien du gouvernement du Canada, du gouvernement de l'Ontario, des partenaires provinciaux oeuvrant dans le domaine de l'éducation et de fondations privées.

