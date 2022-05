/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Forum Adoption Québec/





Plus de 130 représentants des domaines juridique et social et d'organismes oeuvrant dans le domaine de l'adoption sont attendus à la première édition de l'événement.

MONTRÉAL, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Le Comité de concertation adoption Québec (COCON adoption) invite les représentants des médias à la première édition du Forum Adoption Québec, lequel se tiendra le mardi 31 mai 2022 à l'Hôtel Classique de Québec.

Cette rencontre au sommet du milieu de la recherche, des organismes de services et des instances gouvernementales permettra de faire le bilan et d'échanger sur des solutions porteuses, afin d'améliorer les services dans le domaine de l'adoption au Québec, et ce, pour la triade adoptive. Il s'agit de l'occasion idéale pour mieux cerner les enjeux entourant le parcours de vie qu'est l'adoption et de rencontrer les principaux acteurs de changement.

Aide-mémoire:

Quand: le mardi 31 mai 2022

le mardi 31 mai 2022 Lieu: Hôtel Classique, 2815, boul. Laurier , Québec

Hôtel Classique, 2815, boul. , Québec Heure: de 9 h à 17 h

de 9 h à 17 h Consulter le programme de la journée: coconadoption.ca/forum

Quelques conférenciers et interlocuteurs invités:

Jean Boulet , ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale;

, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale; André Lebon, vice-président de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse;

Carmen Lavallée, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke ;

; et plusieurs autres.

Les journalistes intéressés pourront réaliser sur place des entrevues avec les invités et les spécialistes présents. Il est toutefois nécessaire de s'inscrire au préalable pour obtenir une accréditation.

