Des soumissions records au concours de rédaction Le sens d'un chez-soi amassent 311 000 $ pour Habitat pour l'humanité Canada





TORONTO, 30 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour la troisième année consécutive, un nombre record d'élèves ont participé au concours Le sens d'un chez-soi d'Habitat pour l'humanité Canada. Le concours annuel demande aux élèves de 4e, 5e et 6e année de décrire leur idée d'un chez-soi. Cette année, plus de 13 000 élèves se sont inscrits, battant le record de l'an dernier avec plus de 1 000 inscriptions et recueillant plus de 311 000 $ pour les organisations locales d'Habitat pour l'humanité.



En décrivant leur idée d'un chez-soi, les élèves découvrent les problèmes de logement abordable dans leur communauté et recueillent des fonds pour aider à construire des maisons pour les personnes qui ont besoin d'un logement sûr et décent. Les trois gagnants du grand prix ont chacun remporté des subventions de 30 000 $ qui iront à une organisation locale d'Habitat pour l'humanité. Neuf finalistes ont remporté une subvention de 10 000 $ et chaque élève qui a participé au concours a remporté un don de 10 $ pour son Habitat local.

Gagnants du grand prix :

John W. L. de Vancouver, en Colombie-Britannique, est le gagnant du grand prix de 4e année et sa subvention de 30 000 $ ira à Habitat pour l'humanité Grand Vancouver. Cliquez ici pour lire le texte gagnant de John « Mon chez-moi est fait d'amour ».

Rylan V. d'Oakville, en Ontario, est le gagnant de la 5e année. Sa subvention de 30 000 $ ira à Habitat pour l'humanité Halton-Mississauga-Dufferin. Cliquez ici pour lire le texte gagnant de Rylan « Les cinq sens d'un chez-soi ».

Peyton L., de Calgary, en Alberta, est le gagnant de la 6e année. Sa subvention de 30 000 $ ira à Habitat pour l'humanité Sud de l'Alberta. Cliquez ici pour lire le texte gagnant de Peyton « Mon chez-moi ».

« Il est essentiel d'avoir un logement décent et abordable pour se bâtir une vie meilleure. C'est ce qui me revient à l'esprit en lisant les mots que ces jeunes ont écrits sur leur idée d'un chez-soi », a déclaré Julia Deans, présidente-directrice générale d'Habitat pour l'humanité Canada. « Des mots comme sécurité, amour, communauté, coeur et souvenirs ? voilà ce qu'un chez-soi doit signifier pour chaque enfant au Canada, et c'est pourquoi nous continuons à construire et à militer pour des logements plus abordables et pour l'accession à la propriété. »

Le concours Le sens d'un chez-soi ne serait pas possible sans le généreux soutien du commanditaire fondateur, SagenMC, des commanditaires des prix, Urban Systems Foundation, Chapman's Ice Cream et Home Trust, et des commanditaires du jury Microban 24, Jeux Face à Face et Hunter Douglas.

« Nous sommes extrêmement fiers de l'ampleur que prend ce concours d'année en année », a déclaré Stuart Levings, président-directeur général de Sagen. « Les enfants de partout au Canada ont l'occasion rêvée de prendre part à quelque chose de très important à l'échelle nationale tout en aidant leur communauté locale, le tout grâce à un court poème ou un essai. »

Découvrez tous les textes gagnants sur la page meaningofhome.ca/fr/page/gagnants2022.

Finalistes de 4e année

Kate J. ? Truro, Nouvelle-Écosse Habitat pour l'humanité Nouvelle-Écosse Julia M. ? Kitchener Habitat pour l'humanité région de Waterloo Addyson L. ? Cambridge, Ontario Habitat pour l'humanité région de Waterloo









Finalistes de 5e année

Ada L. ? Winnipeg, Manitoba Habitat pour l'humanité Manitoba Diya C. ? Niagara Falls, Ontario Habitat pour l'humanité Niagara Gloria B. ? Englehart, Ontario Habitat pour l'humanité Ontario Gateway North









Finalistes de 6e année

Malia M. ? Castlegar, Colombie-Britannique Habitat pour l'humanité Sud-Est de la Colombie-Britannique Levi B. ? Victoria, Colombie-Britannique Habitat pour l'humanité Victoria Leia L. ? Dartmouth, Nouvelle-Écosse Habitat pour l'humanité Nouvelle-Écosse











Au sujet de SagenMC

En tant que commanditaire depuis 2000, Sagen a donné plus de 6,8 millions de dollars pour soutenir Habitat Canada et l'entreprise a aidé des milliers de familles canadiennes à réaliser leur rêve d'accéder à une propriété abordable. Bien que le soutien financier de Sagen fournisse un financement crucial pour son programme d'accession à la propriété, son appui à Habitat Canada va bien au-delà de l'aspect financier. Tout au long de la commandite de l'entreprise, des employés de tous les niveaux organisationnels de Sagen ? dont le président-directeur général Stuart Levings et son équipe de direction ? ont offert leur expérience en leadership, leur connaissance du secteur et leur temps pour aider au lancement de beaucoup des programmes phares d'Habitat, notamment les subventions de construction résidentielle Sagen, le programme de bénévolat Global Village au Canada et le concours Le sens d'un chez-soi. Ces programmes, combinés au soutien et à l'engagement de Sagen à leur égard, ont considérablement accru la capacité de l'organisme à amasser des fonds, à recruter des bénévoles et des fonds, à soutenir plus de familles et à bâtir des collectivités plus solides. Pour plus de renseignements, visitez www.sagen.ca/fr.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l'humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui oeuvre pour un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l'humanité rassemble les communautés pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l'indépendance grâce à un accès à la propriété abordable. Avec l'aide de bénévoles, de propriétaires de maison Habitat et des 49 affiliés locaux d'Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l'humanité Canada est membre d'Habitat pour l'humanité international, un organisme fondé en 1976 qui est devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif travaillant dans plus de 70 pays. Pour plus d'information, consultez le site www.habitat.ca/fr.



