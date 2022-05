Reply : L'automatisation et l'intelligence artificielle sont les clés stratégiques d'une défense efficace contre les menaces grandissantes du monde numérique





Aujourd'hui, la cybersécurité constitue une priorité absolue dans la mise en oeuvre des nouvelles technologies, ne serait-ce qu'en raison du rôle crucial que celles-ci jouent dans notre vie privée et professionnelle. Maisons intelligentes, voitures connectées, robots de livraison : cette évolution ne s'arrêtera pas et il faudra donc, en même temps, développer des solutions automatisées basées sur l'IA pour contrecarrer le nombre croissant de menaces sécuritaires. Les risques posés par ces attaques sont imputables à plusieurs facteurs, notamment des réseaux numériques de plus en plus complexes et étendus et une sensibilité accrue aux questions de confidentialité des données. Ce sont précisément ces thèmes qui ressortent de la nouvelle étude « Cybersecurity Automation » (automatisation de la cybersécurité) conduite par Reply, grâce à la plateforme propriétaire SONAR et à l'aide apportée par PAC (Teknowlogy Group) pour évaluer les marchés et prévoir leur croissance.

En particulier, l'étude estime les principales tendances du marché de l'automatisation des systèmes de sécurité, à l'appui d'une analyse de plusieurs études du secteur conjuguée aux témoignages des propres clients de Reply. Les données comparent deux groupes distincts de pays : le groupe « Europe-5 » (Italie, Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique) et le groupe « Big-5 » (États-Unis, Royaume-Uni, Brésil, Chine, Inde), afin de comprendre comment les nouvelles solutions d'IA s'inscrivent dans le paysage en constante évolution de la cybersécurité.

Alors que les cyberattaques telles que le piratage, le hameçonnage, les rançongiciels et les logiciels malveillants sont devenues plus fréquentes et plus sophistiquées, entraînant plusieurs billions d'euros de préjudices pour les entreprises, tant en termes de bénéfices que de réputation, l'adoption de techniques d'hyperautomatisation prouve que l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique représentent des solutions possibles. Qui plus est, ces technologies devront être appliquées à tous les stades de la protection, du logiciel à l'infrastructure et du périphérique à l'informatique dans le nuage.

Sur les 300 milliards d'investissements que le marché mondial de la cybersécurité réalisera au cours des cinq prochaines années, une grande partie sera consacrée à l'automatisation des mesures de sécurité en vue d'améliorer la détection et les temps de réponse aux menaces dans quatre segments différents : sécurité des applications, sécurité des points de terminaison, sécurité et protection des données et sécurité de l'Internet des objets.

Sécurité des applications. Les développeurs, qui ont été les premiers à introduire le concept de « security by design », une approche adaptative de la sécurité de la conception technologique, préconisent désormais une collaboration plus étroite avec les équipes d'exploitation et de sécurité, appelées « DevSecOps ». Ce modèle plus récent privilégie l'intégration des mesures de sécurité sur tout le cycle de développement des applications. L'automatisation des tests à chaque étape est cruciale pour réduire le nombre de vulnérabilités dans une application, et de nombreux outils de test et d'analyse intègrent davantage l'IA pour augmenter leur précision ou leurs capacités. Les investissements de l'automatisation de la sécurité des applications sur le marché Europe-5 devraient connaître une croissance phénoménale, environ sept fois leur valeur actuelle, pour atteindre 669 millions d'euros d'ici 2026. Une croissance analogue est prévue pour le marché Big-5, avec des investissements atteignant 3,5 milliards d'euros.

Sécurité des points de terminaison. Les points de terminaison, à savoir les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les serveurs, sont des éléments sensibles et constituent donc, s'ils ne sont pas dûment protégés, des sources d'entrée possibles pour les cyberattaques. Ces dernières années, le nombre moyen de points de terminaison dans les entreprises a considérablement augmenté. Les entreprises ont donc tout intérêt à identifier et à adopter des outils de protection efficaces et exhaustifs. La détection et la réponse aux points de terminaison (EDR) et la détection et réponse étendues (XDR) sont deux outils créés pour accélérer le temps de réponse aux menaces sécuritaires émergentes, qui délèguent les tâches monotones et répétitives à des logiciels capables de les gérer plus efficacement. Les investissements dans ces outils devraient augmenter sur les deux marchés Europe-5 et Big-5 ces prochaines années, pour atteindre respectivement 757 millions d'euros et 3,65 milliards d'euros. Il existe également une multitude d'autres outils et systèmes dédiés à la gestion des incidents qui peuvent être intégrés au niveau de l'entreprise. Par exemple, pour ce qui est des solutions d'orchestration, d'automatisation et de réponse de sécurité (SOAR), l'IA peut être introduite dans des domaines clés, comme la gestion des menaces ou la réponse aux incidents.

Sécurité et protection des données. Les menaces à la sécurité des données, également dénommées violations de données, peuvent porter de considérables préjudices aux entreprises, entraînant des complications juridiques risquées ou dévalorisant la réputation d'une marque. Une bonne préservation et un stockage adéquat des données constituent des défis de plus en plus importants. Les menaces à la sécurité sont innombrables : elles peuvent provenir d'une mauvaise manipulation des données, de cyberattaques, d'employés malveillants ou même simplement d'utilisateurs inexpérimentés. L'intelligence artificielle est un outil qui permet de simplifier ces procédures de sécurité des données, depuis la découverte jusqu'à la remédiation, en passant par la classification. L'automatisation de la sécurité devrait réduire le coût des violations des données en jouant un rôle important aux différentes phases de la cyberattaque, notamment grâce aux outils de prévention des pertes de données, au cryptage et à la tokenisation. Afin de mieux protéger la sécurité de leurs systèmes et la confidentialité de leurs données, les entreprises du groupe Europe-5 devraient investir 915 millions d'euros dans l'automatisation de la sécurité des données d'ici 2026. Le marché Big-5 devrait quant à lui quadrupler sa valeur pour atteindre 4,4 milliards d'euros d'ici 2026.

Sécurité de l'Internet des objets. La nature interconnectée de l'IdO fait que n'importe quel périphérique d'un réseau constitue potentiellement un point faible, de sorte que la moindre vulnérabilité peut suffire à paralyser une infrastructure tout entière. D'ici 2026, on estime qu'il y aura 80 milliards de périphériques d'IdO sur terre. L'éventail impressionnant de capacités offertes par les périphériques d'IdO pour différents secteurs, qu'il s'agisse d'usines intelligentes, de logistique intelligente ou de haut-parleurs intelligents, empêche la création d'une solution normalisée pour la cybersécurité de l'IdO. Et, à mesure que les réseaux de l'IdO investissent de nouveaux domaines, allant de la santé à l'automobile, les risques ne font que se multiplier. La sécurité de l'IdO pose donc l'un des défis les plus difficiles à relever : la frontière entre la technologie de l'information et la technologie opérationnelle doit être abolie pour que l'IdO puisse révéler toute sa valeur commerciale. On estime que, d'ici 2026, le marché de l'automatisation de la sécurité de l'IdO dépassera le seuil du milliard d'euros en Europe-5. Sur le marché Big-5, les investissements devraient atteindre la somme faramineuse de 4,6 milliards d'euros.

Filippo Rizzante, CTO de Reply, a commenté ainsi cette étude : « La forte croissance que nous observons aujourd'hui dans le secteur de la cybersécurité n'est pas le fruit d'une tendance, mais d'une nécessité. Chaque jour, des cyberattaques frappent des services publics et privés, des administrations et des systèmes de santé, causant des préjudices et des coûts considérables. Il est donc plus urgent que jamais de reconsidérer les stratégies de sécurité et d'atteindre de nouveaux niveaux de maturité par l'automatisation, en se rappelant que, si l'intelligence artificielle a certes accru les menaces de hacking, c'est en tirant profit des opportunités de l'IA que l'on peut prévenir et contrer les cyberattaques. »

L'étude complète peut être téléchargée ici. Cette nouvelle étude fait partie de la série Reply Market Research, qui comprend les rapports « From Cloud to Edge », « Industrial IoT: a reality check » et « Hybrid Work ».

