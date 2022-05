Pollara : 90 % des Canadiens pensent qu'il est important que les médias locaux survivent.





Médias d'Info Canada a publié les résultats d'un sondage sur l'opinion des Canadiens quant à l'importance des médias locaux. Le sondage a révélé que :

90 % des Canadiens estiment qu'il est important que les médias locaux survivent.

79 % des Canadiens sont d'accord pour que les géants du web devraient être tenus de partager leurs revenus avec les médias canadiens.

80 % des Canadiens sont favorables à l'adoption par le Parlement d'une loi qui permettrait aux petites entreprises de négocier collectivement avec les géants du web.

Intention de vote au

niveau fédéral Il est important

que les médias

locaux survivent Les géants du Web

devraient être

tenus de partager

leurs revenus avec

les médias

canadiens Le Parlement devrait

adopter une loi qui

permettrait aux

petites entreprises

de négocier

collectivement avec

les géants du web Libéral 96% 86% 88% PCC 86% 71% 74% NPD 94% 83% 84% Bloc 92% 97% 94% Vert 97% 81% 88% PPC 65% 61% 65% Indécis 89% 73% 73%

« Les Canadiens accordent de l'importance à leurs médias locaux et ils croient que les géants du Web devraient partager une partie de leurs revenus avec les médias canadiens », a déclaré Paul Deegan, président et chef de la direction de Médias d'Info Canada. Au-delà des lignes partisanes, les Canadiens croient que le Parlement devrait adopter une loi qui permettrait aux petits médias de négocier collectivement avec les géants du Web. Il est temps pour les parlementaires d'adopter le projet de loi C-18, la Loi sur les nouvelles en ligne. »

« Les répondants au sondage, tant dans les villes que dans les communautés rurales, chez les jeunes et les moins jeunes, et au-delà des lignes partisanes, soutiennent majoritairement l'idée d'obliger les géants du web à partager leurs revenus avec les médias canadiens », a déclaré Dan Arnold, directeur de la stratégie chez Pollara. « Cela signifie que les Canadiens qui consomment leurs informations de diverses manières peuvent tous se rassembler et s'accorder sur l'importance de cette question. »

Ce sondage a été réalisé par Pollara Strategic Insights, au nom de Médias d'Info Canada, par le biais d'un sondage en ligne auprès de 1 500 adultes canadiens entre le 20 mai et le 26 mai 2022. Les données ont été pondérées par région, sexe et âge en fonction des données du plus récent recensement, de façon à être représentatives de l'ensemble des Canadiens. La marge d'erreur pour un échantillon probabiliste de cette taille est de ± 2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos de Médias d'Info Canada

Médias d'Info Canada est la voix de l'industrie des médias d'information du Canada. L'organisme représente des centaines de titres imprimés et numériques dans toutes les provinces et les territoires canadiens et défend les intérêts des médias quotidiens et locaux en matière de politique publique et contribue à l'évolution constante de l'industrie des médias d'information en sensibilisant le public et en faisant la promotion des avantages des médias d'information sur toutes les plateformes. Pour en savoir plus, visitez notre site Web à l'adresse www.mediasdinfo.ca ou suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube.

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 05:05 et diffusé par :