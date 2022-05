/R E P R I S E -- Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure dans la municipalité régionale d'Halifax/





HERRING COVE, NS, le 27 mai 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures publiques dans la municipalité régionale d'Halifax en présence d'Andy Fillmore, secrétaire parlementaire du ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie et député de Halifax, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Steve Craig, ministre des Pêches et de l'Aquaculture, au nom de l'honorable Pat Dunn, ministre des Communautés, de la Culture, du Tourisme et du Patrimoine, et de Katie Dickinson, ancienne présidente de l'association communautaire de Herring Cove.

Date : Mardi 24 mai 2022



Heure : 12 h (HAA)



Lieu : 30, chemin Latter Pond Lane, Herring Cove (Nouvelle-Écosse) B3V 1H5

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 05:00 et diffusé par :