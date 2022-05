Bright Data nomme un nouveau vice-président des produits data





Erez Naveh, véritable entrepreneur et responsable de produit, possède une vaste expérience dans le lancement et l'établissement de nouveaux produits de données qui mettent l'accent sur la facilité d'accès et l'innovation.

NEW YORK, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- Bright Data, grande plateforme publique de collecte de données Web, a annoncé la nomination d'Erez Naveh au poste de vice-président des produits. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Erez Naveh dirigera la vaste équipe d'innovation des produits de l'entreprise, qui continuera de servir sa clientèle et ses partenaires avec les meilleurs produits pour des solutions de données Web enrichies, fiables et de haute qualité.

En tant qu'entreprise axée sur les produits, Bright Data continue d'investir massivement pour répondre aux exigences en matière de données de plus de 15 000 clients et pour faire progresser des produits inédits qui répondent aux besoins dans tous les secteurs d'activité. La nomination d'Erez Naveh est la dernière étape du parcours de cette start-up.

Lorsqu'il travaillait chez Meta (anciennement Facebook), Erez Naveh dirigeait l'équipe responsable de la plateforme de recherche, une suite logicielle de données et de produits de recherche élaborée depuis leurs bureaux à Tel-Aviv. Au cours de son expérience là-bas, Erez Naveh explique avoir occupé le rôle d'entrepreneur PM (responsable produit) axé sur l'innovation et chargé du lancement sur le marché de nouveaux produits de recherche participative. Avant de travailler chez Meta, Erez Naveh a acquis une riche expérience professionnelle, notamment en fondant et en dirigeant une start-up de social gaming à succès.

« Bright Data est fière d'être axée sur l'innovation et de défendre une stratégie d'entrepreneuriat de produits. Nos produits ont toujours été au centre de notre succès continu, et nos multiples brevets déposés illustrent cette approche. Alors que les données Web progressent à un rythme rapide, les progrès technologiques sont essentiels pour diriger ce marché, relever et anticiper les défis de nos clients en matière de données, a déclaré Or Lenchner, PDG de Bright Data. Grâce à son parcours complet et impressionnant, Erez Naveh maintiendra la stratégie d'« industrie d'abord » établie depuis longtemps par l'entreprise et la mènera vers de nouveaux horizons data driven futuristes. Je crois fermement qu'Erez Naveh permettra à notre gamme de produits de passer au niveau supérieur et fera une véritable différence dans notre entreprise, dans le domaine des données, et à travers les différents marchés et industries », a conclu Lenchner.

« Je suis heureux de rejoindre un secteur et une entreprise en croissance exponentielle, a déclaré Erez Naveh. La démocratisation des données Web structurées est au coeur de nos activités. Il est clair que la prochaine étape dans l'évolution de la collecte de données est la proposition de produits sans code, axés sur la qualité et entièrement enrichis, pour mieux servir chaque client et répondre à chaque besoin du marché. Les données Web sont là pour réduire les obstacles et permettre une concurrence libre et honnête sur le marché. Notre rôle est de concrétiser cette vision et cet objectif durables. »

CONTACTS :

Keren Pakes

[email protected]

Jacob Greenwood

[email protected]

+442074038878

Communiqué envoyé le 30 mai 2022 à 04:00 et diffusé par :