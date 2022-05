Les produits dérivés supérieurs DEX ApolloX lance la négociation au comptant





ApolloX DEX lance la négociation au comptant avec carnet d'ordres

Le lancement initial des paires spot inclut le jeton APX natif

5,7 milliards d'APX brûlés et transition vers une gouvernance décentralisée DAO

ANTIGUA, Antigua-et-Barbuda, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- ApolloX, l'une des principales bourses décentralisées de produits dérivés de cryptomonnaies, a lancé la négociation au comptant et listé des paires de négociations, y compris son jeton natif APX.

En connectant simplement leurs portefeuilles décentralisés, les traders peuvent instantanément passer des ordres à cours limité, des ordres aux marché ou des ordres à plage de déclenchement pour les marchés BTC/USDT, BUSD/USDT, APX/USDT et autres.

ApolloX DEX offrira la meilleure sélection de paires de trading en fonction de la demande du marché et des suggestions des utilisateurs. L'utilisation d'un système de carnet d'ordres permet à ApolloX d'éviter le risque d'un glissement élevé et des temps de transaction longs couramment observés dans les échanges de teneurs de marché automatisés (AMM).

« Bien que nous soyons un DEX de produits dérivés de premier plan, le spot est plus simple pour de nombreux traders de crypto et utile dans les stratégies de trading. En tant que l'un des premiers DEX par volume total de transactions, l'ajout du trading spot crée plus de valeur pour nos utilisateurs et construit un écosystème ApolloX inclusif pour l'ensemble de la communauté blockchain », a déclaré le fondateur d'ApolloX.

Façonner l'avenir du trading décentralisé

Depuis sa création, ApolloX s'efforce de réduire les barrières à l'entrée pour les crypto et les blockchains.

ApolloX a étendu le trading de futures DEX sur l'application mobile ApolloX, a construit un écosystème multi-chaîne supportant les réseaux ERC20 et BSC, et s'est associé à d'autres DEX de premier plan, dont PancakeSwap, BabySwap et Leonicorn Swap, pour offrir le trading de produits dérivés à davantage de traders.

Plus important encore, ApolloX exécute son plan prospectif de ApolloX 2.0 - brûlant 5,7 milliards de jetons APX et mettant en oeuvre une gouvernance décentralisée DAO, façonnant ainsi l'avenir du trading Web3.

À propos d'ApolloX

ApolloX est l'une des principales bourses décentralisées de cryptomonnaies pour la négociation au comptant et les produits dérivés. Lancée en 2021, ApolloX s'efforce de rendre la cryptomonnaie accessible à tous, et pas seulement aux traders professionnels. En 2022, ApolloX a annoncé son projet de transition vers un modèle de gouvernance DAO.

L'écosystème d'ApolloX connaît une croissance rapide et comprend un porte-monnaie DeFi intégré, des NFT ApolloX et plus encore. APX est le jeton utilitaire d'ApolloX qui peut être obtenu comme récompense d'échange sur ApolloX.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le site de la bourse décentralisée (DEX) d'ApolloX : www.apollox.finance.

