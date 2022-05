Enquête de Container xChange : le « chaos » du transport par conteneurs prévu pour la haute saison





HAMBOURG, Allemagne, 30 mai 2022 /PRNewswire/ -- 51 % des transitaires, des commerçants et des expéditeurs s'attendent à un plus grand chaos au cours de la haute saison à venir par rapport à 2021, selon une récente enquête publiée par Container xChange , un marché et un fournisseur d'infrastructure technologique pour les entreprises de logistique de conteneurs.

La dernière enquête de Container xChange intitulée « xChange Industry Pulse Survey » a révélé que la hausse du fret pendant la haute saison estivale de cette année sera pire, dépassant les perturbations causées lors de la haute saison 2021.

26 % ont prédit que la haute saison de cette année serait moins chaotique qu'en 2021, tandis que 22 % s'attendaient à ce que le niveau de « chaos » soit le même.

En ce qui concerne la stratégie d'approvisionnement en conteneurs en 2022 par rapport à la période précédant la pandémie, 56 % ont déclaré avoir « développé des réseaux », 38 % ont déclaré avoir accepté des « contrats à long terme » et 25 % ont déclaré avoir suivi une « stratégie d'appels d'offres multiples » (Figure 1).

37,5 % ont indiqué qu'ils s'assuraient que les clients recevaient suffisamment d'articles en « expédiant tôt » en 2022. 25 % « utilisaient d'autres itinéraires d'expédition » et 18,8 % concluaient des accords de créneaux à long terme avec des transporteurs.

Étonnamment, 62,5 % ont déclaré qu'ils comptaient toujours sur le marché au comptant ou qu'ils ne faisaient rien de particulier pour s'assurer que les expéditions parviennent aux clients.

Les confinements liés à la Covid en Chine pèsent lourdement sur le commerce

58 % des répondants ont également indiqué que les confinements liés à la Covid en Chine avaient rendu « difficile de produire/expédier autant de produits que prévu », ce qui laisse à penser que les arriérés de fret et la demande non satisfaite s'accumulent alors que la stratégie zéro-Covid de la Chine limite les exportations vers l'Europe et les États-Unis.

L'une des clientes de xChange et des répondants à cette enquête, Amanda Mallia, responsable des ventes et des achats, Oceanbox Containers Ltd, basée en Italie a déclaré « Nous avons du mal à prévoir où nous devrions envoyer nos conteneurs et si nous ferons des bénéfices puisque les compagnies maritimes demandent des frais plus élevés pour les conteneurs SOC. »

Avec la Chine actuellement en confinement et donc fortement congestionnée, ainsi que la demande réduite de conteneurs vides pendant la haute saison en raison de la réaffectation des dépenses des Fêtes sur les services plutôt que sur les produits de consommation, nous ne savons pas s'il est judicieux de retourner les conteneurs vides en Chine.

« Prédire exactement ce qui se passera pendant la haute saison de cette année est plus difficile que la normale parce qu'il y a beaucoup de signes contradictoires et intangibles », a déclaré Christian Roeloffs, cofondateur et PDG de Container xChange.

« Pour ce qui est de l'approvisionnement en fret, nous avons constaté que les confinements de la Chine liés à la Covid-19 ont affecté la disponibilité du fret pour l'exportation vers des marchés clés en Europe et en Amérique du Nord. La grande question est de savoir si la Chine va sacrifier sa politique zéro-Covid-19 pour relancer le commerce et son économie. »

« Si c'est le cas, tout porte à croire que nous assisterons à une augmentation substantielle à mesure que les arriérés d'exportations seront expédiés. Si les règles de confinement sont assouplies rapidement et si les camionneurs sont autorisés à retourner au travail, alors ces arriérés arriveront en même temps que les commandes de la haute saison, ce qui pourrait causer de nombreux blocages de la chaîne d'approvisionnement dans les ports d'Europe et des États-Unis, où la congestion est déjà généralisée. »

« Cependant, il y a très peu d'indicateurs jusqu'à présent que le président Xi est prêt à compromettre la politique de santé pour stimuler le commerce. En effet, il pourrait ne pas être politiquement opportun pour lui de le faire avec le Congrès national du Parti communiste prévu plus tard cette année, où il devrait être approuvé pour un troisième mandat. »

L'énigme de la demande de transport par conteneurs

Le revers de la médaille, c'est la demande, bien sûr. Qu'il s'agisse des prévisions du PIB, de l'indice des directeurs d'achat (PMI), de la hausse de l'inflation ou de la confiance des consommateurs, plusieurs indicateurs suggèrent que la demande pourrait fléchir. Cela pourrait donc aider à compenser toute ruée soudaine de marchandises en provenance de la Chine, en particulier lorsqu'il y a aussi des signes que les consommateurs dépensent plus en services qu'en produits.

Ailleurs dans l'enquête, les principaux défis relevés par les répondants, en dehors des confinements en cours en Chine, étaient la disponibilité des conteneurs, les dépôts pleins, l'inflation, la crise Russie/Ukraine et la hausse des prix.

