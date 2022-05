Avis aux médias - Agenda public du premier ministre du Québec - 30 mai 2022

Tromox Ukko S, la dernière moto électrique de Tromox, a été récompensée par le prix iF DESIGN 2022, en tant que l'un des grands gagnants du label de design de renommée mondiale, reconnu dans la catégorie des automobiles/véhicules. Tromox Ukko S a...

Les maires de Repentigny et de Terrebonne, respectivement Messieurs Nicolas Dufour et Mathieu Traversy, en compagnie de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et Présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) convient les...