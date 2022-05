Message d'intérêt public - Hydro Ottawa a rétabli le courant pour 94 pour cent de ses clients - MISE À JOUR DE 14 H





OTTAWA, ON, le 29 mai 2022 /CNW/ - Hydro Ottawa a été en mesure de rebrancher 94 pour cent de ses 180 000 clients privés d'électricité en raison de la tempête de samedi dernier.

Nous dénombrons 9 900 clients toujours privés de courant à travers la ville d'Ottawa et nous amorçons maintenant la dernière étape des travaux de réparation visant les pannes isolées qui persistent encore. Aujourd'hui, nos équipes vont continuer de travailler dans certaines zones des secteurs suivants :

Bells Corners Est et Lynwood Village

Carlingwood Ouest, Glaber Park, Mckellar Heights et Whitehaven

City View, Crestview et promenade Meadowlands

Cityview-Skyline, Fisher Heights

Fisher Glen

Lincoln Heights et Britannia Heights

Merivale Gardens et des secteurs à proximité du chemin Merivale

Parc Pauline-Vanier

Pineglen Annex

Queensway Terrace Sud et Ridgeview

Riverside Park et Hog's Back

Si les clients de ces voisinages continuent de remarquer des lignes électriques tombées sur leur terrain ou dans le voisinage - veuillez vous tenir à au moins 10 mètres (la longueur d'un autobus scolaire) des lignes, ou de tout objet en contact avec les lignes, comme des arbres. Signalez le via notre ligne Info-pannes au 613 738-0188 ou en ligne .

Pour savoir si vous devez faire réparer des dommages causés à l'équipement appartenant au client à votre résidence avant d'être rebranché, visitez nos pages Installations électriques résidentielles et Réparation d'installations électriques .

Hydro Ottawa sait à quel point la dernière semaine a été difficile. Cependant, la destruction de notre infrastructure est d'une ampleur jamais vue auparavant.

En bref :

Au cours des neufs derniers jours, Hydro Ottawa a réalisé des travaux de construction qui auraient nécessité une année complète en temps normal.

Au cours d'une année normale, Hydro Ottawa remplace en moyenne entre 325 et 350 poteaux dans le cadre de ses travaux prévus. Avec cette tempête, nous prévoyons dépasser la marque des 400 poteaux qui doivent être réparés ou remplacés.

350 poteaux dans le cadre de ses travaux prévus. Avec cette tempête, nous prévoyons dépasser la marque des 400 poteaux qui doivent être réparés ou remplacés. Les vents violents et les fortes pluies de la fin de semaine dernière ont causé plus 1 000 pannes de courant, soit cinq fois plus que les pannes causées par les tornades de 2018.

Conseils de sécurité

Hydro Ottawa demande à la population de respecter les périmètres d'intervention des équipes sur le terrain en se tenant à une distance sécuritaire des techniciens et de leur matériel.

demande à la population de respecter les périmètres d'intervention des équipes sur le terrain en se tenant à une distance sécuritaire des techniciens et de leur matériel. Si vous apercevez des lignes affaissées, restez à au moins 10 mètres de distance (longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme des arbres. Si vous voyez une ligne affaissée, veuillez nous appeler au 613 738-0188.

Hydro Ottawa travaille avec la Ville d' Ottawa pour s'assurer que les personnes touchées par une panne prolongée obtiennent l'aide dont elles ont besoin. La Ville a ouvert plusieurs centres d'urgence. Visitez la page de Préparation aux urgences de la Ville d' Ottawa pour accéder à la liste à jour des centres d'urgence.

travaille avec la Ville d' pour s'assurer que les personnes touchées par une panne prolongée obtiennent l'aide dont elles ont besoin. La Ville a ouvert plusieurs centres d'urgence. Visitez la page de de la Ville d' pour accéder à la liste à jour des centres d'urgence. En guise de rappel : si vous étiez en train de cuisiner lorsque la panne est survenue, n'oubliez pas d'éteindre le four, la cuisinière ou tout autre appareil de cuisson.

Au fur et à mesure que le service est rétabli, Hydro Ottawa tient à rappeler aux clients de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous leurs appareils électroniques et électroménagers, et ce, afin de limiter la pression sur l'approvisionnement en électricité.

Éteignez toutes les lumières, débranchez les appareils et le matériel électronique, et baissez le chauffage. Ces précautions permettront d'éviter une surtension de courant lorsque le courant sera rebranché.

Veuillez limiter les appels au 9-1-1 aux situations qui représentent un risque pour la sécurité du public et aux cas d'urgence vitale.

