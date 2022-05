Festival Go vélo Montréal, du 29 mai au 5 juin : une semaine 100 % vélo!





MONTRÉAL, 29 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Défi métropolitain donne aujourd'hui le coup d'envoi officiel du Festival Go vélo Montréal , une semaine d'activités cyclistes et urbaines pour tous, présentée par Les Producteur de lait du Québec, en collaboration avec Desjardins. Du 29 mai au 5 juin, les cyclistes sont invités à faire la fête à l'occasion de plusieurs rassemblements populaires, notamment au Tour la Nuit et au Tour de l'Île de Montréal .

Journée vélo-boulot, le mardi 31 mai :

En cette semaine du Festival Go vélo Montréal, et pour clore en beauté le Mois du vélo, Vélo Québec encourage la population à opter pour le vélo-boulot. À l'occasion de la Journée vélo-boulot, Vélo Québec et ses partenaires offrent trucs et conseils afin d'informer les cyclistes, ou cyclistes en devenir, sur ce mode de transport actif à la fois rapide, sain et accessible. Ils seront sur place pour répondre aux questions concernant les consignes de sécurité, les itinéraires à emprunter, la complémentarité du transport collectif, etc. Deux rendez-vous :

Montréal, au parc La Fontaine de 7 h à 10 h pour une fin de matinée 100 % cycliste!

pour une fin de matinée 100 % cycliste! Longueuil, à partir de 16 h, rendez-vous à la Place Longueuil pour terminer la journée en beauté!

Conférence « Pourquoi pas le vélo? », le jeudi 2 juin :

Au Festival Go vélo Montréal, Vélo Québec est fier d'accueillir Stein van Oosteren, auteur de l'essai Pourquoi pas le vélo? et porte-parole du Collectif Vélo Île-de-France. À l'occasion de sa conférence, il expliquera en quoi le vélo est la clé du changement nécessaire dans nos milieux urbains, trop longtemps pensés pour et autour de la voiture. Il démontrera que le vélo est bon pour la santé, le moral, l'autonomie des enfants, la vie de quartier, la planète, etc. Mais pour que le vélo devienne l'option privilégiée en transport dans la ville de demain, il importe de le faire entrer dans le débat public, de questionner les élus municipaux, de combattre les idées reçues et de remettre en question nos modes de vie pour faire face aux défis de notre temps. Détails et inscription :

À 17 h 30 , à la Maison du développement durable (en présentiel) ou via la plateforme Zoom (en virtuel)

, à la (en présentiel) ou via la plateforme Zoom (en virtuel) Entrée libre

Conférence en français

Réservation requise

La 23e édition du Tour la Nuit, vendredi 3 juin :

Un vendredi magique sous les étoiles. Parcours de 22 km, sans autos, dans les rues de 4 arrondissements de Montréal : le Plateau Mont-Royal, Rosemont?La-Petite-Patrie, Mercier?Hochelaga-Maisonneuve et Ville-Marie. Au programme : passage des cyclistes dans les parcs La Fontaine et Maisonneuve, ainsi que la traversée du Stade olympique Départ dès 20 h. Fin des activités à 23 h.

La 37e édition du Tour de l'Île de Montréal, dimanche 5 juin :

Un dimanche de rêve au coeur de la ville! Parcours de 36 km, sans autos dans les rues de 7 arrondissements de Montréal : le Plateau Mont-Royal, Rosemont?La-Petite-Patrie, Outremont, Côte-des-Neiges?Notre-Dame-de-Grâce, Sud-Ouest, Verdun et Ville-Marie et la ville de Westmount. Au programme : passage des cyclistes dans les parcs La Fontaine, MacDonald et Angrignon. Départ à 9 h 30. Fin des activités à 14 h 30.

Il est toujours possible de s'inscrire aux événements :

www.velo.qc.ca/govelomtl

À propos du Festival Go vélo Montréal

Le Festival Go vélo Montréal est un événement réalisé par Vélo Québec. Présenté par les Producteurs de lait du Québec en collaboration avec Desjardins, l'événement compte également Sports Experts, l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Parc olympique comme commanditaires associés. Parmi ses partenaires publics, le Festival Go vélo Montréal obtient un appui indispensable de la Ville de Montréal, du gouvernement du Québec et de Tourisme Montréal. Le Festival est membre du Regroupement des événements majeurs internationaux (RÉMI).

À propos de Vélo Québec

Fondé en 1967, Vélo Québec a pour mission de développer et promouvoir la pratique du vélo. Son expertise est aujourd'hui reconnue à travers la communauté cycliste internationale. www.velo.qc.ca

