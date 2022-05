Félicitations à tous les gagnants des prix ACJ !





MONTRÉAL, le 28 mai 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes est fier d'annoncer les gagnants des prix ACJ pour le journalisme d'enquête de 2021.

Ceci inclut la présentation du prix McGillivray, qui reconnaît la meilleure pièce de journalisme d'enquête soumis au programme, qui a été présenté à Brittany Guyot et Kathleen Martens de APTN News. Leur pièce, intitulée « Surviving Day Schools, » a utilisé les techniques d'accès à l'information et autres techniques d'enquête pour confirmer qu'il y a aussi eu des morts d'étudiants dans les écoles de jour pour les enfants autochtones, rappelant la tragédie des enfants morts aux pensionnats qui ont eu leur moment de jugement en 2021.

Plus tôt dans la soirée, « Surviving Day Schools » a été nommé le récipiendaire inaugural dans la catégorie de Droit à l'Information. Les juges du prix McGillivray ont considéré cette pièce et les huit autres nommés gagnants dans les huit catégories d'enquête.

Les prix ACJ ont été présentés par Noémi Mercier à la conclusion du congrès de l'ACJ 2022 à Montréal. Les finalistes qui n'ont pas été capables d'être présents ont participé à la cérémonie virtuellement, ou à travers la diffusion en direct sur la page de Facebook de l'ACJ.

Les récipiendaires dans la catégorie NOUVELLES ÉCRITES sont :

Jeff Yates, Nicholas De Rosa, Brigitte Noël, Roberto Rocha, Sophie Leclerc

Un empire montréalais de l'arnaque en ligne

Radio-Canada - Récits numériques

La récipiendaire dans la catégorie MÉDIAS COMMUNAUTAIRES est :

Tori Marlan

The man who stole a hotel

Capital Daily, Victoria, B.C.

Les récipiendaires dans la catégorie REPORTAGE PARLÉ (PLUS DE CINQ MINUTES) sont :

Yusuf Zine, Kevin Young, Michelle Shephard, Katie O'Connor

Unascertained

Innerspeak Media / TVO

Les récipiendaires dans la catégorie NOUVELLE PARLÉ (MOINS DE CINQ MINUTES) sont :

Nicole Williams, Michelle Allan

False Indigenous identity: an investigation into Morris Blanchard

CBC News - Ottawa

Le récipiendaire dans la catégorie JOURNALISME PARLÉ COMMUNAUTAIRE est :

Thomas Ethier

Comme si ça s'était passé ici

Médias ténois, Yellowknife

Les récipiendaires dans la catégorie JOURNALISME DE DONNÉES sont :

Robyn Doolittle, Chen Wang, Tavia Grant

The Power Gap

The Globe and Mail

Les récipiendaires dans la catégorie MÉDIAS EN LIGNE sont :

Michelle Shephard, Ashley Mak, Kim Kaschor, Sarah Melton, Danelle Cloutier, Julia Whitman, Emilie Quesnel, Ryan Thorpe, Chris Oke, Arif Noorani

White Hot Hate

CBC Podcasts / CBC The Fifth Estate

Emma McIntosh

Doug Ford donors benefit as fast-tracked developments override environmental concerns

National Observer

Les récipiendaires du PRIX DU DROIT À L'INFORMATION sont :

Brittany Guyot, Kathleen Martens

Surviving Day Schools

APTN News

Ce prix est aimablement parrainé par le « Ken and Debbie Rubin Public Interest Advocacy Fund ».

La récipiendaire dans la catégorie PHOTOJOURNALISME est :

Amber Bracken

Documenting the Wet'suwet'en crisis (portfolio)

Pigiste / The Narwhal

Le récipiendaire dans la catégorie « SCOOP » est :

James Bagnall

COVID-19 testing turmoil

Ottawa Citizen

Les récipiendaires dans la catégorie D'EXCELLENCE AU QUOTIDIEN sont :

Patrick Maloney, Jonathan Juha, Randy Richmond, Jane Sims, Dale Carruthers, Jennifer Bieman, Norman De Bono, Heather Rivers

Targeted for Their Faith

The London Free Press

Alyshah Hasham, Wendy Gillis

'The best people in our community.' An outpouring of grief for Muslim family killed in what police say was hate-motivated attack

Toronto Star

Le récipiendaire dans la catégorie REPORTAGE ÉCRIT est :

Nicholas Hune-Brown

The Shadowy Business of International Education

Freelance / The Walrus

Les récipiendaires du PRIX JHR / CAJ POUR LE REPORTAGE SUR LES DROITS DE LA PERSONNE sont :

Marc Apollonio, Acey Rowe, Jennifer Warren, Shari Okeke, Tanara McLean

The Brightest Licence Plate in Montreal

CBC Radio - The Doc Project

La récipiendaire du PRIX JHR / CAJ POUR JOURNALISTES AUTOCHTONE ÉMERGENT.ES est :

Stephanie Kwetásel'wet Wood

Portfolio entry

The Narwhal

Les récipiendaires du PRIX SCA CANADA / CAJ POUR LES REPORTAGES SUR LE SECTEUR TRAVAIL sont :

Hilary Beaumont, Christopher Katsarov Luna, Denise Balkissoon, Mike De Souza, Arik Ligeti, Elaine Anselmi, Carol Linnitt

'They care about their plants and not us': for migrant farmworkers in Ontario, COVID-19 made a bad situation worse

The Narwhal

Le récipiendaire du PRIX APTN / CAJ DE LA RÉCONCILIATION est :

Patrick White

Portfolio entry

The Globe and Mail

La récipiendaire du PRIX POUR LA COUVERTURE DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET DE L'ENVIRONNEMENT DU CENTRE CANADIEN SCIENCES ET MÉDIAS est :

Sarah Cox

Inside the Pacheedaht Nation's stand on Fairy Creek logging blockades

The Narwhal

Les récipiendaires du PRIX ÉTUDIANT DE L'EXCELLENCE EN JOURNALISME sont :

Aleisha Langmann, Akhila Menon, Clay Nikiforuk

Inside the raid on Fairy Creek: Violence, Arrest and Media Exclusion

University of British Columbia / Ricochet

Consistent avec l'information inclut dans la trousse de soumission, les juges avaient la discrétion de nommer entre un et cinq finalistes dans chaque catégorie. Le programme 2021 a eu 522 soumissions.

Nous remercions les 50 journalistes qui ont volontairement donné de leur temps et expérience pour juger les soumissions et nommer les finalistes et gagnants dans chaque catégorie. Les prix ACJ ne fonctionnent pas sans les journalistes et leur salle de nouvelles qui participent, faisant leurs travaux disponibles pour être considérés, ou les personnes qui jugent ces travaux.

L'ACJ félicite tous les finalistes et gagnants, et tous qui ont soumis leur travail pour considération. Plusieurs juges ont encore noté la qualité excellente et l'ampleur des pièces dans le programme.

Les journalistes continuent à faire du travail important qui informe, expose, crée le changement, éduque, et fait nos communautés des meilleures places pour vivre. L'ACJ est fier de reconnaitre le meilleur de ce travail annuellement.

L'Association canadienne des journalistes est une organisation professionnelle qui compte plus de 1 200 membres à travers le Canada. Les rôles principaux de l'ACJ sont le travail de défense de l'intérêt public et le développement professionnel de ses membres.

www.caj.ca | www.facebook.com/CdnAssocJournalists | www.twitter.com/CAJ

SOURCE Association canadienne des journalistes (ACJ)

Communiqué envoyé le 28 mai 2022 à 22:30 et diffusé par :