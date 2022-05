Des champions nationaux dans 45 domaines spécialisés sont couronnés aux Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022





Vancouver, Colombie Britannique, 28 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd'hui, Skills/Compétences Canada (SCC) a publié les résultats finaux des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2022. Au cours de la semaine, approximativement 350 étudiants et apprentis de partout au pays se sont affrontés dans le cadre de ce concours, au Vancouver Convention Centre et virtuellement, dans l'espoir de décrocher le titre de « champion national » dans plus de 45 domaines de compétition spécialisés. La liste complète des médaillés est disponible ici.



Des médailles ont été remises aux champions et championnes dans 6 secteurs spécialisés : le transport, la construction, la fabrication et l'ingénierie, la technologie de l'information, les services et l'employabilité. Les concurrents et concurrentes ont été évalués selon les normes rigoureuses de l'industrie.

Durant les OCMT, près de 3 000 étudiants, chefs de file, représentants gouvernementaux et célébrités de l'industrie ont pris part à certaines des activités proposées sur place, sur la Scène des Compétences pour réussir et dans plus de 40 stations Essaie un métier et une technologie. Kate Campbell, vedette de HGTV, l'honorable Anne Kang, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Formation axée sur des compétences, et l'honorable Andrew Mercier, secrétaire parlementaire pour la Formation axée sur des compétences, étaient également sur place et ont visité les installations.

Les OCMT ont pour but de susciter l'intérêt des jeunes du Canada à l'égard de professions stimulantes et lucratives qui leur sont offertes dans les métiers spécialisés et les technologies, et de mettre en valeur ces domaines. Elles constituent l'unique compétition nationale dans de multiples domaines spécialisés et technologies organisée à l'intention des jeunes étudiants et des apprentis du pays.

« Des événements comme les Olympiades canadiennes des métiers et des technologies de Skills/Compétences Canada encouragent les jeunes Canadiens et Canadiennes à explorer et à découvrir les carrières dans les métiers spécialisés et la technologie grâce à des activités interactives. Ils nous permettent également de sensibiliser les jeunes relativement à ces carrières importantes pour notre future main-d'oeuvre », a déclaré Shaun Thorson, directeur général de SCC.

Cet événement est soutenu par nos partenaires de financement, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, et par nos commanditaires présentateurs, l'AU Canada et TC Énergie.

En 2023, les OCMT se dérouleront au RBC Convention Centre, à Winnipeg, au Manitoba, les 25 et 26 mai.



À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, SCC est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site www.skillscompetencescanada.com.

