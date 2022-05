Le PLQ modernise son image de marque : Un nouveau logo clair et moderne





MONTRÉAL, le 28 mai 2022 /CNW Telbec/ - La cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, dévoile avec fierté et enthousiasme une modernisation de l'image de marque de la formation politique. Le logo redessiné avec des courbes franches et une typographie plus assumée propulsera la signature visuelle du parti dans la modernité à l'approche des élections générales.

«?Nous dévoilons aujourd'hui notre toute nouvelle image de marque. Cette modernisation de notre logo se justifie par notre volonté de transposer le dynamisme de nos membres et de notre équipe dans une posture publique claire et moderne. C'est une modernisation et un renouveau. Il y a la fleur de lys qui s'ouvre sur le monde et les autres, parce que c'est ça le Parti libéral du Québec et parce que c'est ça le Québec.?»

- Dominique Anglade, cheffe du Parti libéral du Québec

Le logo clair, vif et épuré conserve l'essence graphique utilisée actuellement, puisqu'il met toujours en lumière le traditionnel «?L?», mais avec esthétique et aplomb. Signe d'une vigueur sans cesse renouvelée, la nouvelle image de marque fait écho au renouveau du parti ainsi qu'aux différentes propositions audacieuses mises de l'avant par l'équipe libérale.

