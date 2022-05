FEELM dévoile le premier pod jetable à bobine en céramique au monde à la Vaper Expo UK 2022





FEELM, la marque phare de technologie d'atomisation détenue par SMOORE, présente aujourd'hui le premier pod jetable à bobine céramique au monde, le FEELM Max, à la Vaper Expo UK 2022 à Birmingham, au Royaume-Uni. En lançant la solution et en présentant sa technologie de bobine céramique, FEELM introduit la bobine céramique dans la catégorie émergente des vapoteuses jetables.

En tant que nouvelle catégorie en plein essor, la vapoteuse jetable connaît une popularité croissante depuis 2020. La taille du marché des produits de vapotage (système fermé) jetables a connu une augmentation d'environ 2,125 milliards USD en 2021, représentant 22,7% de la part mondiale du marché des dispositifs de vapotage; le marché devrait augmenter à un TCAC supérieur à 28% entre 2022 et 2026, étant la catégorie à plus forte croissance parmi les produits de vapotage, selon les estimations de Frost & Suvillian. En 2022, la taille du marché pour la catégorie jetable devrait passer à 2,72 milliards USD et représenter plus de 43% des produits de vapotage à système clos.

Toutefois, pratiquement toutes les vapoteuses jetables actuelles sont équipées d'une bobine en coton, qui produit des particules en suspension relativement grosses, ce qui empêche un dépôt efficace des particules inhalées dans les poumons, entraînant donc une faible distribution de la nicotine et une satisfaction incomplète, ainsi qu'une âpreté dans la gorge. Les bobines en coton doux ne sont pas capables de former une structure stable, d'où un niveau élevé de fuite et un goût de brûlé désagréable. Un chauffage inégal des bobines en coton pourrait également causer une saveur irrégulière, avec une expérience de vapotage s'estompant peu à peu. De plus, les points de vente de la plupart des vapoteuses jetables se concentrent aujourd'hui sur le nombre de grandes bouffées, ou plutôt sur le nombre considérable de bouffées que la vapoteuse jetable fournira.

Pour éliminer les trois pierres d'achoppement, FEELM dévoile le premier pod jetable à bobine céramique au monde: FEELM Max est aux vapoteuses jetables ce que le moteur à combustion interne est aux avions, automobiles, bateaux, sous-marins et trains. Il vise à fournir la prochaine génération de vapoteuses jetables avec un "moteur" à atomisation plus solide, plus fiable et plus efficient. Tout comme le moteur à combustion interne, qui présente une efficience thermique élevée, un poids léger, une taille compacte et une grande maniabilité, marquant ainsi la seconde révolution industrielle; FEELM Max prévoit d'être à l'avant-garde d'une nouvelle révolution de la bobine céramique dans le secteur mondial du vaping, depuis le lancement de FEELM Air en janvier 2022.

Cette solution de vapotage révolutionnaire a considérablement amélioré l'utilisation de l'e-liquide grâce à une structure sans coton et à une bobine céramique microporeuse. Dès lors, son nombre de bouffées a augmenté de 25% avec le même volume d'e-liquide, comparé aux vapoteuses jetables traditionnelles à bobine en coton. En outre, elle peut fournir une expérience de vapotage sans précédent, grâce à la bobine céramique, qui génère de plus petites particules en suspension vaporisées, minimisant ainsi les résidus dans la gorge. Contrairement aux vapoteuses jetables à bobine en coton, l'onctuosité est également augmentée de 30%. Cette innovation présente également une exceptionnelle cohérence aromatique supérieure à 95%, étant donné que la bobine céramique garantit une production constante de vapeur, de manière à apporter le même goût formidable jusqu'à la dernière bouffée.

En plus de ces trois avantages majeurs, FEELM Max propose également une réduction globale de 46% des méfaits comparé aux vapoteuses à bobine en coton, et un taux de fuite ultra faible inférieur à 0,03%, grâce à la technologie antifuite Maze Leakage. Les plus petites particules en suspension vaporisées générées par la bobine céramique FEELM ont tendance à se déposer davantage dans les poumons, pour une satisfaction accrue et plus rapide. En parallèle, la technologie brevetée Flavor-Lock de FEELM garantit une libération personnalisée des arômes avec une température zonée.

Début 2022, FEELM Max a été adopté par un revendeur spécialisé au Royaume-Uni. En partenariat avec FEELM, ce revendeur a lancé un produit jetable ultra fin équipé de la bobine céramique FEELM. Conçu pour être léger et compact, ce produit est destiné spécifiquement à la désaccoutumance au tabac. En avril, les deux partenaires ont pris part à la plus grande campagne de sensibilisation au monde pour offrir des pods jetables aux fumeurs cherchant à passer au vapotage.

À la Vaper Expo UK 2022, FEELM a également présenté d'autres solutions de vapotage jetables pionnières, comme l'e-cigarette jetable sans nicotine respectueuse de l'environnement et l'e-cigarette à embout hygiénique antipoussières. Ces deux solutions ont reçu des Red Dot Awards for Product Design 2022 pour leurs conceptions écologiques et avant-gardistes. À la différence des e-cigarettes jetables traditionnelles fabriquées en plastique, la structure externe de l'e-cigarette jetable sans nicotine respectueuse de l'environnement est composée de papier et d'aluminium recyclable et réutilisable, alors que l'e-cigarette à embout hygiénique antipoussières dispose d'un bec à torsion pour éviter le contact de l'embout avec tout élément sale, et sa conception est inspirée des rouges à lèvres.

Une autre solution primée présentée lors de l'événement est le FEELM Air, le pod à bobine céramique le plus fin au monde. En collaboration avec ses clients internationaux, FEELM a présenté une série de produits de vapotage de marques régionales qui ont adopté la solution FEELM Air. De plus, la société annoncera le calendrier 2022 du lancement commercial mondial de FEELM Air à une date ultérieure.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 28 mai 2022 à 08:10 et diffusé par :