Le Bal Rouge de la Fondation du CUSM recueille 2 M$ pour la recherche sur les infections et l'immunité





MONTRÉAL, 28 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Après une intermission de deux ans, le Bal Rouge est revenu en force. L'édition enflammée de cette année a permis de recueillir des fonds au profit de l'Initiative interdisciplinaire en infection et immunité de McGill (MI4). Cet événement glamour, auquel ont assisté 520 invités et qui avait lieu le vendredi 27 mai à l'emblématique gare Windsor de Montréal, était un réel délice visuel et gastronomique. Il a rassemblé une foule de philanthropes et d'entrepreneurs dévoués pour faire en sorte que le Québec soit à l'avant-garde de la recherche sur les infections et l'immunité.



« Je suis ravi d'avoir coprésidé le premier Bal Rouge depuis le début de la pandémie. Nous avons tous vécu des défis importants au cours des deux dernières années, et en nous réunissant après si longtemps, il est tout naturel de rendre hommage aux scientifiques qui ont assuré notre sécurité. »

? Ivan Vella, coprésident du Bal Rouge, chef de la direction de Rio Tinto Aluminium

« Un système de santé solide et durable est essentiel au bien-être de notre communauté. La pandémie nous a bien appris ce qui se passe lorsque nos ressources sont mises à rude épreuve. En tant que coprésidente du Bal Rouge, je suis fière d'avoir aidé à recueillir des fonds essentiels pour soutenir la recherche sur les maladies infectieuses. »

? Mélanie Bernier, coprésidente du Bal Rouge, première vice-présidente et cheffe des affaires juridiques d'Investissements PSP

« Mes collègues coprésidents et moi-même sommes très reconnaissants envers les nombreux invités et donateurs du Bal Rouge. Ensemble, nous pouvons générer un impact transformateur pour la recherche sur les maladies infectieuses à Montréal. »

? Ian L. Edwards, coprésident du Bal Rouge, président et chef de la direction de SNC-Lavalin

Ce prestigieux gala de la Fondation du CUSM a rendu hommage au travail du Dr Donald Sheppard, directeur fondateur de MI4. Le Dr Sheppard a joué un rôle déterminant dans la réponse de Montréal, du Québec et du Canada face à la COVID-19.

« J'ai fondé MI4 parce que nous savions que la prochaine pandémie se préparait et que nous devions être prêts. Aucun d'entre nous n'avait prévu qu'elle arriverait si tôt. Grâce au soutien de la Fondation du CUSM et de ses généreux donateurs, nous avons pu nous mobiliser immédiatement. Je suis incroyablement reconnaissant envers la Fondation pour son soutien. »

? Le Dr Don Sheppard, directeur fondateur de MI4

MI4 a été créée en 2017 pour faire face à la menace mondiale des infections. Aujourd'hui, elle réunit plus de 250 chercheurs et 5 000 employés issus de domaines variés pour trouver des solutions aux énigmes les plus meurtrières de l'humanité : la tuberculose, la COVID-19 et la menace croissante de la résistance aux antibiotiques.

La Fondation du CUSM recueille 60 millions de dollars pour MI4 dans le cadre de sa campagne de 200 millions de dollars Osez rêver, qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine. Avec l'aide précieuse de la Fondation du CUSM, MI4 soutient la recherche translationnelle pour prévenir, guérir et éliminer les principales menaces infectieuses et immunitaires pour la santé humaine.

« Nous sommes très heureux du retour de notre gala de marque après des années d'incertitude. Nous sommes fiers d'avoir créé un événement qui a non seulement ravivé la scène sociale de notre ville, mais qui a aussi permis de recueillir plus d'un million de dollars pour faire face aux maladies infectieuses qui menacent notre monde. Merci à nos commanditaires, nos donateurs et nos invités pour leur générosité. »

? Julie Quenneville, présidente-directrice générale de la Fondation du CUSM

Depuis sa première édition en 2016, le Bal Rouge a permis de recueillir plus de 5 M$ de dollars pour soutenir l'excellence des soins aux patients, de la recherche et de l'enseignement au Centre universitaire de santé McGill. Cet événement unique en son genre a permis de soutenir l'innovation chirurgicale, les soins cardiovasculaires, l'ophtalmologie et bien plus encore, afin de maintenir notre communauté en santé.

Contacts médias

Tarah Schwartz

Directrice des communications et du marketing

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

[email protected]

Kelly Albert

Agente aux communications

Fondation du Centre universitaire de santé McGill

[email protected]

À propos de la Fondation du Centre universitaire de santé McGill

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour soutenir l'excellence des soins aux patients, de la recherche et de l'enseignement au Centre universitaire de santé McGill, l'un des meilleurs hôpitaux universitaires au Canada. Notre campagne Osez rêver, qui vise à transformer des vies et faire évoluer la médecine, recueille des millions de dollars pour résoudre les énigmes les plus meurtrières de l'humanité, les maladies infectieuses; mettre fin au cancer en tant que maladie mortelle; souder les coeurs brisés grâce à des soins cardiaques novateurs; détecter plus tôt les cancers de l'ovaire et de l'endomètre; aider les Canadiens à mieux respirer grâce à des soins respiratoires novateurs; et former les équipes de soins de santé les plus compétentes au Canada. Nous mobilisons toute notre communauté pour résoudre les défis les plus complexes au monde en matière de soins de santé. De plus, sous une même bannière, la Fondation du CUSM et la Fondation de l'Hôpital de Lachine osent rêver pour revitaliser et agrandir l'Hôpital de Lachine.

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8584939a-aae7-42b2-bd1e-3fb727986466

Communiqué envoyé le 28 mai 2022 à 08:00 et diffusé par :