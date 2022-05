La FCPQ lance son Colloque national - Valorisons le rôle des parents en éducation!





VICTORIAVILLE, QC, le 28 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) est heureuse de lancer son Colloque national, qui se déroulera aujourd'hui en format hybride à l'Hôtel Le Victorin et en ligne. Plus de 200 personnes seront rassemblées pour parler du rôle des parents en éducation.

« C'est enfin le moment que nous attendions avec impatience : le lancement de notre Colloque national! Les parents ont un rôle important à jouer dans la réussite des élèves et cette journée est l'occasion d'échanger des idées sur la participation parentale dans le milieu scolaire et de se ressourcer. Je tiens d'ailleurs à remercier nos précieux partenaires qui ont contribué à la réalisation de cet événement! » lance Kévin Roy, président de la FCPQ.

Le Colloque débutera avec une conversation animée avec Patricia Paquin et Louis-François Marcotte, suivi d'un panel de jeunes. Grâce à notre collaboration avec L'École branchée, l'Association québécoise de la garde scolaire, la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement, la Fédération des syndicats de l'enseignement, la Fédération des professionnelles et professionnels de l'éducation du Québec et the English Parents' Committee Association, les participants pourront prendre part à des ateliers de réflexion axés sur le rôle des parents en éducation.

À partir de 17h, nous tiendrons une soirée reconnaissance, une initiative de valorisation de l'engagement parental qui sera animée par le Théâtre Parminou. La soirée sera diffusée gratuitement sur la page Facebook de la FCPQ. Cet événement lancera la Semaine nationale de l'engagement parental en éducation, une nouvelle semaine thématique lancée par la Fédération afin de reconnaître l'implication des parents partout au Québec. Joignez-vous à nous pour célébrer les parents engagés!

Profil de la Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ)

La FCPQ regroupe les comités de parents de plus de 90% des centres de services scolaires du Québec. Elle soutient, depuis près de 50 ans, les parents bénévoles soucieux de la participation parentale au sein des écoles publiques primaires et secondaires dans le but d'assurer la qualité de l'éducation offerte aux enfants.

