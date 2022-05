Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure à Three Rivers





THREE RIVERS, PE, le 27 mai 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce virtuelle concernant des infrastructures dans la municipalité de Three Rivers en présence de l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable James Aylward, ministre des Transports et de l'Infrastructure, et d'Ed MacAulay, maire de Three Rivers.

Date : Lundi 30 mai 2022

Heure : 10 h 30 (HAA)

Les représentants des médias doivent appeler avant 10 h 20 (HAA)

Numéro sans frais : 1-855-453-6961

Code d'accès : 7897695

Personnes-ressources

Jean-Sébastien Comeau

Attaché de presse et conseiller en communications

Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc

Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

343-574-8116

[email protected]

April Gallant

Agente principale des communications

Transports et Infrastructure

Gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard

902-368-5112

[email protected]

Jill Walsh

Directrice municipale

Municipalité de Three Rivers

902-838-2528

[email protected]

Relations avec les médias

Infrastructure Canada

613-960-9251

Sans frais : 1-877-250-7154

Courriel : [email protected]

