Anne Hathaway respire le chic sans effort à LILYSILK lors du 75ème Festival de Cannes





CANNES, France, le 28 mai 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, la plus grande marque de soie au monde avec pour mission d'inspirer les gens à vivre des vies spectaculaires et durables, a été un incontournable de la mode pour Anne Hathaway, actrice lauréate d'un Oscar, lors du 75e Festival de Cannes.

Mme Hathaway a été capturée par The Zoe Report portant le polo en tricot de soie Mei intemporel de LILYSILK lorsqu'elle a quitté l'hôtel Martinez avec son mari le 20 mai pendant le 75e Festival de Cannes. Confectionné en tricot de soie extensible ultra-confortable, ce polo à la silhouette sportive et flatteuse offre un style décontracté, particulièrement lorsqu'il est jumelé à un jean taille haute et à un cardigan en tricot câblé, comme l'a fait Mme Hathaway. Le 21 mai, Mme Hathaway a été aperçue par le Daily Mail et a quitté Cannes sans effort avec son superbe foulard rectangulaire en soie Lily de LILYSILK, un foulard en édition limitée qui célèbre l'esprit du printemps avec un magnifique imprimé vintage de lys. Qu'il soit enroulé autour du cou, orné d'un foulard ou enroulé autour d'un sac à main comme l'a fait Mme Hathaway à Cannes, ce foulard exquis est l'accompagnement parfait à toute tenue.

Anne Hathaway est une actrice très estimée qui a reçu diverses distinctions, notamment un Oscar, un Golden Globe Award, un BAFTA Award et un Primetime Emmy Award. Ses films les plus acclamés et les plus rentables comprennent The Devil Wears Prada, The Dark Knight Rises et Interstellar. Mme Hathaway est la vedette du prochain drame d'époque Armageddon Time, présenté en première au festival.

"C'est un grand honneur de voir LILYSILK sur notre bien-aimée Anne Hathaway lors d'un événement emblématique comme le Festival de Cannes," a déclaré David Wang, le PDG de LILYSILK. "Le foulard Lily et le polo Mei sont issus de la dernière collection Spring 2022 de LILYSILK, qui allie art déco, tons terreux et styles modernes pour une garde-robe moderne classique, mais sans effort."

LILYSILK inspire les gens à vivre de manière spectaculaire et durable avec des vêtements en soie de première qualité fabriqués à partir des fibres naturelles les plus fines et une éthique zéro déchet . Ces derniers mois, LILYSILK a également été porté par des célébrités hollywoodiennes telles que Viola Davis , Melissa Rauch, Gwyneth Paltrow, Meghan Trainor, Nina Dobrev et Lucy Hale.

À propos de LILYSILK

LILYSILK est une marque de produits en soie de renommée mondiale dont la mission est d'encourager les personnes à vivre de façon spectaculaire et plus durable, en prenant soin de ses clients et de la planète. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.lilysilk.com et suivez @lilysilk sur Instagram et @Lilysilk sur Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1827439/Anne_Hathaway_spotted_LILYSILK_s_Timeless_Mei_Silk_Knit_Polo_leaving.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1827440/Anne_Hathaway_spotted_leaving_Cannes_effortless_chic_LILYSILK_s_Stunning_Rectangular.jpg

