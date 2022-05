La China International Big Data Industry Expo 2022 démarre à Guiyang





GUIYANG, Chine, 28 mai 2022 /PRNewswire/ -- L'édition 2022 de la China International Big Data Industry Expo 2022 a démarré le 26 mai en ligne à Guiyang, selon le Comité d'organisation de l'exposition.

Le thème de cette édition est « Seize New Opportunities, Share Digital Value » (Saisir les nouvelles opportunités et partager les valeurs numériques), montrant l'adhésion continue de l'exposition au concept de « vision globale, hauteur nationale, perspective de l'industrie, position de l'entreprise ». À l'occasion de cet événement, des activités en ligne, dont des forums sur divers sujets, des exclusivités présentées et plus encore, ont été organisées.

Pour en savoir plus, consulter le site https://www.bigdata-expo.cn/

Légende : La China International Big Data Industry Expo 2022 démarre à Guiyang

