L'excitation du stade s'invite chez vous grâce au nouveau téléviseur ULED TV U7





QINGDAO, Chine, 28 mai 2022 /PRNewswire/ -- Hisense, entreprise de technologie de renommée mondiale, s'est toujours attachée à développer une technologie de pointe pour veiller à ce que les consommateurs puissent facilement se connecter au monde. En 2021, bénéficiant du statut de sponsor mondial de l'UEFA EURO 2020, Hisense a enregistré une performance exceptionnelle sur le marché européen. Produit phare de l'UEFA EURO 2020, la gamme ULED TV a offert une expérience de visionnement immersive aux consommateurs, avec une croissance du volume des ventes en Europe de plus de 45 % par rapport à l'année précédente.

À l'approche de 2022, Hisense poursuivra ses efforts pour approfondir la technologie d'affichage et créer de téléviseurs de qualité encore plus superbes. En tant que leader de l'industrie de la télévision et sponsor officiel de la FIFA World Cup Qatar 2022tm, Hisense lance un nouveau téléviseur ULED TV, le U7H, afin de permettre à un plus grand nombre de consommateurs de profiter de moments de télévision agréables, en particulier pour une meilleure expérience sportive.

L'écran ultra-large de l'Hisense ULED TV vous ouvre les portes du stade

Selon Mordor Intelligence , le marché du grand écran devrait enregistrer un TCAC de 6,6 % au cours de la période de prévision de 2021 à 2026. Un renforcement de la demande des consommateurs sur le marché des téléviseurs est donc attendu.

En fait, depuis le lancement des téléviseurs ULED, Hisense est à la tête du marché de la télévision grand écran, en répondant à la demande des consommateurs et créant une expérience comparable au stade ou au cinéma.

À l'approche de la FIFA World Cup Qatar 2022tm, de plus en plus de consommateurs recherchent des téléviseurs au plus grand écran pour profiter au mieux des matchs. Le prochain téléviseur ULED U7H d'Hisense est un téléviseur grand écran, conçu pour offrir une meilleure expérience de visionnement, encore plus parfaite, aux consommateurs. Avec des tailles d'écran allant de 55 à 65 pouces, les consommateurs assistent à des matchs plus immersifs, qui reproduisent l'expérience du stade. Le stade s'invite donc chez vous grâce aux téléviseurs à écran large d'Hisense.

Résolution ultra 4K pour une immersion totale pendant les matchs importants

Pour créer une meilleure et nouvelle expérience ULED TV, Hisense a intégré ses technologies de téléviseur de pointe dans le U7H. Par exemple, lors de la détection d'un signal sportif, l'U7H passe en mode Sport et offre une expérience live immersive, de l'image au son. Le taux de rafraîchissement de 120 Hz et le mode Sport natifs suppriment les « bruits » à l'aide d'un algorithme dynamique adapté aux objets en mouvement. En outre, grâce aux Quantum Dot Technology, HDR 10+ Adaptive, Full Array Local Dimming, 600+ nit Peaking Brightness, VIDAA U6 SMART OS, Dolby Vision Atoms, Game Mode Pro, et ainsi de suite, il crée des scènes de sport d'une clarté parfaite, afin que les consommateurs puissent profiter de scènes dynamiques sur un écran plus grand.

Au fil de décennies d'expériences technologiques, les attentes et les normes d'Hisense pour les téléviseurs ULED augmentent. En tant que produit pionnier dans le domaine, l'Hisense ULED TV U7H est idéal pour les consommateurs à la recherche d'une expérience de visionnement à domicile haut de gamme. L'Hisense U7H TV sera bientôt lancé sur le marché européen. Si vous cherchez à faire passer votre expérience de visionnement au niveau supérieur et mieux profiter de la coupe du monde de la FIFA, retrouvez l'Hisense U7H sur le site Web Hisense ou chez des détaillants locaux pour des expériences de cinéma à domicile dynamiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1826645/image_5015956_32341842.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1826646/image_5015956_32342108.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1826647/1.jpg

Communiqué envoyé le 27 mai 2022 à 21:03 et diffusé par :