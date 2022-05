Avis aux Média - La ministre Qualtrough annonce de nouveaux fonds qui aideront les personnes en situation de handicap à décrocher un emploi bien rémunéré

La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap, Carla Qualtrough, annoncera, à Halifax (Nouvelle Écosse), l'attribution de fonds pour créer des occasions d'emploi destinées aux...

Velo Labs, une importante entreprise d'infrastructure de chaînes de blocs axée sur l'amélioration des transferts de fonds internationaux, et EvryNet, une plateforme de services financiers permettant de créer des applications centralisées et...

Le Groupe Kevlar et Fiera Immobilier sont fiers d'inaugurer la construction du tout nouveau complexe immobilier locatif, Bloome appartement, par une pelletée de terre officielle. Situé sur le boulevard Saint-Joseph, à l'angle du boulevard Montclair,...