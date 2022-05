AVIS AUX MÉDIAS - Le gouvernement du Canada et ses partenaires autochtones soulignent des investissements historiques dans les infrastructures





OTTAWA, ON, le 27 mai 2022 /CNW/ - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, accompagné de ?ekw'aht??d?? Leeroy Andre, du gouvernement Dél??n? Got'??n?; Ken Kyikavichik, grand chef du Conseil tribal des Gwich'in; Charles McNeely, président du Secrétariat du Sahtu Inc,; et Jackson Lafferty, grand chef du gouvernement T???ch?, feront l'annonce d'investissements historiques dans les infrastructures autochtones.

Participation des médias :

Les membres des médias sont invités à poser des questions après l'annonce, en personne ou virtuellement.

Seuls les membres de la tribune parlementaire peuvent participer à la période de questions et réponses. Les médias qui ne sont pas membres de la tribune parlementaire peuvent communiquer avec [email protected] pour obtenir l'accès temporaire.

Date : Le 30 mai 2022

Heure : 16 h (HAE)

Lieu :

Salle 200

Édifice Sir John A. Macdonald

144, rue Wellington

Ottawa, ON B0N 2H0

Suivez-nous sur Twitter :

GouvCan - Autochtones

(https://twitter.com/GCAutochtones)

SOURCE Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Communiqué envoyé le 27 mai 2022 à 19:10 et diffusé par :