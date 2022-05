Déploiement de 600 techniciens expérimentés à travers la ville pour rétablir le courant pour les 29 000 clients restants - MISE À JOUR DE 15 H





OTTAWA, ON, le 27 mai 2022 /CNW/ - La nuit dernière et aujourd'hui, les employés d'Hydro Ottawa et les équipes expérimentées venues leur prêter main-forte, totalisant 600 personnes, ont progressé et réussi à rebrancher 8 000 clients supplémentaires. Le nombre total de clients ayant retrouvé le courant s'élève maintenant à 151 000 depuis que la tempête s'est abattue sur la ville le 21 mai 2022.

Néanmoins, 29 000 clients sont encore privés d'électricité dans la Ville d'Ottawa.

Des équipes et des ressources sont déployées aux quatre coins de la ville. Le distributeur d'électricité promet que les opérations de réparation se poursuivront 24/7 jusqu'à ce que tous les résidents soient rebranchés. Aujourd'hui, les travaux se concentrent notamment dans les secteurs suivants :

Hauteurs Bel Air (secteur Iris)

Carleton Heights

Carlingwood / McKeller Heights

Cityview-Skyline

Fisher Glen

Fisher Heights Manordale

Parkway Park

Park Parkwood Hills

Hills Pineglen Annex

Annex Stittsville

Tanglewood

Bien que le réseau devrait en majeure partie être fonctionnel d'ici la fin de semaine, les conditions météo et d'autres facteurs - comme des arbres et des débris - pourraient continuer de priver certains clients d'électricité un peu plus longtemps. Le distributeur assure à ces clients qu'il maîtrise la situation. Si les résidents ne voient pas de camions dans leur quartier, Hydro Ottawa leur rappelle que le réseau d'électricité d'Ottawa est hautement automatisé et géré de manière centralisée. Beaucoup d'opérations de commutation sont faites à distance par le Centre de contrôle de l'entreprise, de sorte que des équipes ne sont pas requises physiquement sur le terrain.

Vraisemblablement, un nombre considérable de résidents auront besoin d'interventions supplémentaires avant d'être rebranchés en raison des dommages causés à leur propriété. Les dommages électriques doivent être réparés avant que le service puisse être rétabli. Si leur système électrique résidentiel a été endommagé par la tempête, nous recommandons aux clients de ne toucher à rien et de contacter Hydro Ottawa au 613 738-6418 ou de visiter son site Web.

Hydro Ottawa continuera d'informer ses clients et le public de l'évolution de la situation par l'intermédiaire des médias d'information et de ses réseaux sociaux

Conseils de sécurité

Hydro Ottawa demande à la population de respecter les périmètres d'intervention des équipes sur le terrain en se tenant à une distance sécuritaire des techniciens et de leur matériel.

demande à la population de respecter les périmètres d'intervention des équipes sur le terrain en se tenant à une distance sécuritaire des techniciens et de leur matériel. Si vous apercevez des lignes affaissées, restez à au moins 10 mètres de distance (longueur d'un autobus scolaire) des fils et de tout objet en contact avec les lignes, comme des arbres. Si vous voyez une ligne affaissée, veuillez nous appeler au 613 738-0188.

Hydro Ottawa travaille avec la Ville d' Ottawa pour s'assurer que les personnes touchées par une panne prolongée obtiennent l'aide dont elles ont besoin. La Ville a ouvert plusieurs centres d'urgence. Visitez la page de Préparation aux urgences de la Ville d' Ottawa pour accéder à la liste à jour des centres d'urgence.

travaille avec la Ville d' pour s'assurer que les personnes touchées par une panne prolongée obtiennent l'aide dont elles ont besoin. La Ville a ouvert plusieurs centres d'urgence. Visitez la page de Préparation aux urgences de la Ville d' pour accéder à la liste à jour des centres d'urgence. En guise de rappel : si vous étiez en train de cuisiner lorsque la panne est survenue, n'oubliez pas d'éteindre le four, la cuisinière ou tout autre appareil de cuisson.

Au fur et à mesure que le service est rétabli, Hydro Ottawa tient à rappeler aux clients de limiter leur consommation d'énergie et d'éviter d'allumer tous leurs appareils électroniques et électroménagers, et ce, afin de limiter la pression sur l'approvisionnement en électricité.

Éteignez toutes les lumières, débranchez les appareils et le matériel électronique, et baissez le chauffage. Ces précautions permettront d'éviter une surtension de courant lorsque le courant sera rebranché.

Veuillez limiter les appels au 9-1-1 aux situations qui représentent un risque pour la sécurité du public et aux cas d'urgence vitale.

Hydro Ottawa continuera d'informer ses clients et le public de l'évolution de la situation par l'intermédiaire des médias d'information, de son site Web et de ses réseaux sociaux.

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa alimente en électricité plus de 335 000 habitations et entreprises à Ottawa et à Casselman. Elle assure depuis 100 ans un approvisionnement fiable grâce au réseau de distribution d'électricité qu'elle construit et dans lequel elle investit. Fière d'appartenir à une municipalité, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la collectivité qu'elle dessert. Ses services novateurs aident les clients à gérer leur compte et leur consommation d'énergie.

SOURCE Société de portefeuille d'Hydro Ottawa inc.

Communiqué envoyé le 27 mai 2022 à 18:09 et diffusé par :