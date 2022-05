L'Association des journalistes automobiles du Canada annonce la Voiture verte canadienne de l'année et le Véhicule utilitaire vert canadien de l'année au moment du lancement de l'EcoRun





TORONTO, le 27 mai 2022 /CNW/ - L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) a annoncé les lauréats de ses prix Voiture verte de l'année et Véhicule utilitaire vert de l'année cette semaine, simultanément au lancement de l'EcoRun de l'AJAC, une exposition itinérante de véhicules économes en carburant.

La Polestar 2 2022 remporte les honneurs de la Voiture verte canadienne de l'année, tandis que le Volvo XC40 Recharge 2022 remporte le prix dans la catégorie Véhicule utilitaire vert canadien de l'année. Ces véhicules ont été sélectionnés par de nombreux journalistes de l'AJAC à travers le pays après qui ont examiné attentivement le temps de recharge, l'autonomie, la dynamique du véhicule et la valeur globale.

Ces attributs seront également particulièrement importants lors de l'édition 2022 de l'EcoRun de l'AJAC, une vitrine pour les nouveaux véhicules électriques et économes en carburant sur le marché. Dans le cadre de l'événement de cette année, nos membres feront le tour de l'Ontario du 25 au 27 mai. Le départ a lieu à Toronto, en direction de Collingwood et de Tobermory. Les participants prendront ensuite le traversier jusqu'à l'île Manitoulin et reviendront vers le sud par Sudbury, North Bay et Huntsville.

Seize journalistes automobiles parcourent la province avec une flotte de 15 véhicules électriques et hybrides. L'objectif est de montrer au public comment fonctionne le réseau de recharge, comment chacun des véhicules gère son autonomie et comment chaque marque aborde différemment l'idée d'efficacité énergétique.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de participer de nouveau à EcoRun, en personne, pour la première fois depuis 2019, a déclaré Stephanie Wallcraft, présidente de l'AJAC. Il est plus important que jamais de démontrer jusqu'où les Canadiens peuvent aller avec les véhicules électriques. Avec notre flotte de véhicules adaptés aux familles, dont chacun comprend une batterie pour l'électrification, nous visons notre EcoRun le plus économe en carburant à ce jour. »

Trois commanditaires majeurs ont contribué à rendre l'EcoRun possible cette année : l'Association canadienne des carburants, Mobilité électrique Canada et Flo.

« L'Association canadienne des carburants est ravie de participer à l'EcoRun 2022 de l'AJAC, a déclaré Jason Vaillant, vice-président, Communications et Sensibilisation. Nous sommes déterminés à faire partie de la solution à faible émission de carbone du Canada et à contribuer à d'importantes réductions d'émissions par l'innovation et la collaboration. »

Suivez le mot-clic #EcoRun pour voir nos journalistes membres de l'EcoRun parcourir plus de 900 km à travers l'Ontario.

À propos de l'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC)

L'Association des journalistes automobiles du Canada (AJAC) est une association de journalistes professionnels, d'écrivains, de photographes et de membres corporatifs qui se concentrent sur l'automobile et l'industrie automobile canadienne. Collectivement, nos principaux objectifs sont de promouvoir, d'encourager, de soutenir et de faciliter le professionnalisme dans le journalisme automobile canadien et de garantir aux consommateurs canadiens des reportages factuels et éthiques sur l'automobile et les questions automobiles. Nous y arrivons grâce au travail de nos membres et aux événements annuels d'essai et d'évaluation des véhicules de l'AJAC, les prix de la voiture canadienne de l'année et du véhicule utilitaire de l'année (CCOTY et CUVOTY), les prix de l'innovation et EcoRun.

À propos de l'Association canadienne des carburants

L'Association canadienne des carburants est « la voix du secteur des carburants de transport au Canada ». Nos membres raffinent, distribuent et commercialisent les carburants qui alimentent nos camions, trains, bateaux, avions et automobiles. En tant que fournisseur de 95 % des carburants de transport du Canada et l'un des plus grands producteurs de biocarburants du pays, notre secteur est essentiel pour maintenir une économie forte et résiliente tout en réalisant des réductions d'émissions qui soutiennent la transition du Canada vers une économie à plus faible émission de carbone.

À propos de Mobilité électrique Canada

Mobilité électrique Canada (MEC) est une association nationale à but non lucratif constituée de membres et vouée exclusivement à la promotion de l'électromobilité comme moyen novateur et efficace de combattre les changements climatiques et de stimuler l'économie canadienne.

La mission de MEC est d'accélérer stratégiquement la transition vers la mobilité électrique partout au Canada.

À propos de FLO

FLO est l'un des principaux exploitants de réseaux de recharge de véhicules électriques en Amérique du Nord et un fournisseur de logiciels et d'équipements de recharge intelligente. En collaboration avec sa société mère, AddEnergie, FLO tire parti de son intégration verticale pour offrir aux conducteurs de VE la meilleure expérience de recharge possible. Chaque mois, l'entreprise permet plus d'un demi-million d'événements de recharge, grâce à plus de 60 000 stations de recharge de haute qualité pour VE déployées dans des installations publiques, commerciales et résidentielles. Les employés de FLO sont répartis dans toute l'Amérique du Nord, du siège social à Québec aux usines d'assemblage de Shawinigan, en passant par nos bureaux de Montréal, Vancouver et Sacramento, et ils travaillent également à distance au sein des principaux marchés américains et canadiens. Pour plus d'informations, visitez flo.com.

