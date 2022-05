Velo et EvryNet annoncent une fusion stratégique pour construire l'avenir de l'écosystème CeDeFi (finance centralisée et décentralisée)





Le leader de l'infrastructure de la chaîne de blocs et le pionnier dApp combinent leurs gammes de produits institutionnels et de détail pour fournir une nouvelle vague de services financiers

SAN FRANCISCO et BANGKOK, 27 mai 2022 /CNW/ - Velo Labs, une importante entreprise d'infrastructure de chaînes de blocs axée sur l'amélioration des transferts de fonds internationaux, et EvryNet, une plateforme de services financiers permettant de créer des applications centralisées et décentralisées dans le secteur de la DeFi (finance décentralisée), ont annoncé aujourd'hui une fusion stratégique.

Cette fusion, qui réunit deux organisations partageant une forte synergie sur le plan des produits et des technologies, vise à servir un public d'adhérents institutionnels et particuliers du secteur de la DeFi.

Velo Labs met au point un réseau mondial de règlement fondé sur la chaîne de blocs et mettant l'accent sur la conformité afin d'offrir des paiements transfrontaliers rapides, sûrs et à faible coût aux particuliers et aux entreprises. Dans le cadre de sa mission qui consiste à améliorer les services financiers, Velo Labs offre aux institutions financières la capacité de transférer des fonds au-delà des frontières d'une manière beaucoup plus efficace qu'avec les institutions financières traditionnelles. Grâce aux partenariats déjà en place avec des institutions financières en Asie du Sud-Est, en Europe, aux Émirats arabes unis et en Afrique, Velo est à l'avant-garde d'une nouvelle vague d'infrastructures financières mondiales.

Mike Cowans, chef de la direction de Velo Labs, à propos de cette annonce :

« Notre mission à Velo Labs a toujours été de relever la norme en matière d'inclusion et de mobilité financières, et de proposer des produits qui améliorent l'accès à l'infrastructure financière. Cette fusion stratégique avec EvryNet, qui partage des objectifs similaires, ne fera que renforcer notre engagement à l'égard de cette mission, tout en ouvrant des possibilités intéressantes de croissance dans le domaine de la finance décentralisée. Nous sommes enthousiasmés par ce que l'avenir nous réserve. »

EvryNet permet l'intégration de la CeFi à la DeFi. Les applications décentralisées d'EvryNet ouvrent un monde de nouveaux actifs, de possibilités d'investissement et de stratégies novatrices pour les investisseurs. En même temps, EvryNet donne aux projets du secteur de la DeFi une certaine exposition à un écosystème plus vaste d'investisseurs pour créer un volant de croissance.

Korapat Arunanondchai, chef de projet chez EvryNet :

« La technologie de pointe d'Evry et de Velo est un puissant mélange, et nous sommes impatients de combiner le meilleur des technologies des secteurs de la finance centralisée et décentralisée. Grâce à nos talents combinés, nous sommes convaincus que cette fusion positionnera le nouveau Velo comme un précurseur dans le secteur CeDeFi. »

Le regroupement des équipes de Velo et d'Evry présente des avantages considérables pour les deux projets. L'équipe d'EvryNet apporte une connaissance approfondie des cryptomonnaies qui permettront d'améliorer l'offre de produits combinée de Velo et son orientation commerciale, ainsi que l'accès de l'équipe de Velo aux partenaires institutionnels, qui contribueront à la création d'un véritable écosystème CeDeFi- un point central pour les deux équipes et ce qu'elles pensent être l'avenir des finances.

