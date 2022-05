Psychédéliques Canada annonce la création de la première association nationale représentant l'industrie des psychédéliques





L'ASSOCIATION AURA POUR MISSION PREMIÈRE D'AMÉLIORER LE CADRE RÉGLEMENTAIRE ENTOURANT LA RECHERCHE EN MÉDECINE PSYCHÉDÉLIQUE

TORONTO, le 27 mai 2022 /CNW/ - Douze entreprises de partout au pays ont uni leurs forces pour fonder Psychédéliques Canada, le tout premier organisme d'envergure nationale représentant l'industrie florissante de la médecine psychédélique et des thérapies connexes. Constituée en tant qu'association professionnelle à but non lucratif, Psychédéliques Canada sera active auprès du gouvernement, de la presse et du grand public. Le lancement de l'association à Toronto coïncide avec la tenue de l'événement « De la recherche à la réalité : Sommet mondial sur les thérapies et la médecine assistées par les psychédéliques ».

« Les vertus thérapeutiques des molécules psychédéliques ont beaucoup attiré l'attention ces dernières années. Malheureusement, aucun interlocuteur de confiance n'était là pour faire valoir le point de vue de l'industrie légale des hallucinogènes auprès des gouvernements », explique Nick Kadysh, PDG de PharmAla Biotech et président du conseil d'administration de Psychédéliques Canada. « La création de cette nouvelle association viendra remédier à la situation. Déjà, les entreprises derrière Psychédéliques Canada travaillent ensemble pour faire progresser la recherche et le développement entourant les molécules psychédéliques. »

Voici les membres fondateurs de Psychédéliques Canada :

Absolem Health

Bloom Psychedelics

Cybin

PharmAla Biotech

Pharmather

Psyched Wellness

Psygen

SABI Mind

EntheoTech

Filament Health

5D World

spark*advocacy

À PROPOS DE PSYCHÉDÉLIQUES CANADA

Psychédéliques Canada, connue aussi comme étant l'Association de l'industrie des psychédéliques, est une association professionnelle à but non lucratif qui représente l'industrie légale des hallucinogènes. Elle mise sur la collaboration pour faire progresser la réglementation gouvernementale, avancer la recherche scientifique et satisfaire les besoins de l'industrie dans son ensemble. Les entreprises membres de Psychédéliques Canada croient fermement au pouvoir de la mobilisation collective ainsi qu'aux vertus thérapeutiques des molécules psychédéliques. Ces entreprises sont actives dans différents secteurs : recherche et développement, fabrication, activités cliniques. Lorsque Psychédéliques Canada a été officiellement constituée, il n'existait aucune autre association professionnelle nationale dans le monde se faisant la voix de l'industrie légale des hallucinogènes.

