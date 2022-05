Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Yukon investissent 1,95 M$ pour soutenir le secteur touristique du Yukon tandis qu'il s'adapte et se développe après la pandémie.





Le financement accordé au programme Elevate Yukon Tourism, administré par la Tourism Industry Association of the Yukon, contribue à renforcer l'industrie touristique dynamique.

WHITEHORSE, YT, le 27 mai 2022 /CNW/ - Des paysages époustouflants, une riche histoire vivante, une grande variété de cultures et de langues autochtones - le Yukon ne ressemble à aucun autre endroit au monde. Ce territoire a tant à offrir aux visiteurs que l'industrie touristique est au coeur de son identité, de son économie et de son esprit. Lorsque la pandémie a causé d'importantes perturbations des déplacements, le gouvernement du Canada a réagi immédiatement pour soutenir le secteur, aider les entreprises à s'adapter et à prospérer, et soutenir les économies locales qui dépendent du tourisme, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde.

Aujourd'hui, dans le cadre de la semaine nationale du tourisme, l'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor, l'honorable Ranj Pillai, ministre du Développement économique et ministre du Tourisme et de la Culture du Yukon, et Brendan Hanley, député du Yukon, ont annoncé un investissement combiné de 1,95 million de dollars dans le programme Yukon Elevate Tourism (Elevate) et de 25 000 $ de la Tourism Industry Association of Yukon. Le coût total du projet de deux ans est de 1,975 million de dollars.

Le programme Elevate a pour but de soutenir les propriétaires et les exploitants d'entreprise touristique à mesure qu'ils s'adaptent et se développent après la pandémie. Le programme est administré et géré par la Tourism Industry Association of Yukon (TIA Yukon) et conçu et mis en oeuvre grâce à un partenariat unique avec l'Association culturelle et touristique des Premières Nations du Yukon (ACTPNY) et la Wilderness Tourism Association of Yukon (WTAY). Cette approche fait en sorte que les besoins des exploitants des entreprises de tourisme autochtone et en milieu sauvage soient pris en compte et que l'ensemble du secteur puisse accéder à ces fonds.

Alors que le gouvernement du Canada continue sa lancée vers une approche durable aux exigences relatives aux voyages liées à la pandémie, cet investissement soutient les adaptations des produits et des activités et a permis jusqu'à présent à plus de quarante propriétaires et exploitants de respecter ces nouvelles mesures ou de s'adapter à l'évolution des possibilités. Il aide également le secteur à mieux comprendre les défis et les possibilités de la reprise des voyages au cours de la saison 2022 et au-delà.

Cet investissement montre le soutien continu du gouvernement du Canada et du gouvernement du Yukon envers le secteur du tourisme tout au long de la pandémie tout en veillant à ce que les entreprises obtiennent le soutien dont elles ont besoin pour s'adapter, croître et prospérer. Il démontre la force des partenariats tandis que les ordres de gouvernements et TIA Yukon, l'ACTPNY et la WTAY collaborent pour mieux soutenir les propriétaires et les exploitants d'entreprise touristique sur tout le territoire.

Citations

« Dès que vous jetez un regard sur le Yukon, vous savez que vous êtes loin d'une destination ordinaire. Les organisations et les exploitants du secteur du tourisme du Yukon travaillent fort pour se remettre des effets de la pandémie et trouver de nouvelles approches pour offrir des expériences de classe mondiale qui racontent les histoires de ce territoire et ce qui en fait une destination si spéciale à visiter. Nous constatons un énorme potentiel de croissance avec la demande refoulée pour sortir et voir notre magnifique pays, et ce, d'un océan à l'autre. Cet investissement montre la collaboration continue de notre gouvernement à travailler avec ses partenaires territoriaux et autochtones pour soutenir ces efforts. Grâce à la résilience du secteur touristique, la beauté, les expériences, les histoires et les cultures de cette terre incroyable pourront continuer à être présentées aux Canadiens et aux visiteurs étrangers pendant des générations. »

- L'honorable Daniel Vandal, ministre des Affaires du Nord, ministre de PrairiesCan et ministre de CanNor

« Le secteur canadien du tourisme demeure l'un des plus touchés par la pandémie de COVID-19. Nous sommes déterminés à soutenir les entreprises et les organisations en ces temps difficiles en veillant à ce qu'elles obtiennent un soutien pour se rétablir rapidement, offrir des produits et services novateurs et prospérer tout en continuant à faire de la sécurité une priorité absolue. Le Fonds d'aide au tourisme aidera les entreprises à s'adapter, à apporter des améliorations et à se préparer à accueillir de nouveau leurs clients. Ce fonds s'inscrit dans une stratégie plus vaste dont l'objectif est d'aider le secteur à traverser la pandémie, à reprendre ses activités et à croître par la suite. La pleine relance de l'économie canadienne ne se fera que quand notre secteur touristique sera lui aussi rétabli. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Partout au Yukon, les propriétaires et exploitants d'entreprise touristique sont une source incroyable de fierté pour les communautés et apportent une contribution importante aux économies régionales. Le programme Elevate soutient les besoins diversifiés de l'industrie touristique du Yukon à mesure qu'elle évolue en réponse à la pandémie de COVID-19 tout en encourageant les exploitants à repenser, restructurer et reconstruire pour obtenir de nouvelles réussites. Cet investissement montre que nous sommes déterminés à soutenir la reprise et la croissance de ce secteur afin qu'il puisse continuer à être progressif, pertinent et durable à long terme. »

- Dr Brendan Hanley, député du Yukon

« Au cours des deux dernières années, le secteur du tourisme du Yukon a fait face à d'énormes défis tandis qu'il composait avec les impacts de la pandémie de la COVID-19. Alors que les voyages nationaux et internationaux reprennent, le programme de tourisme du Yukon Elevate aidera les propriétaires et opérateurs d'entreprises de tourisme à croître et à prospérer. En collaborant avec nos partenaires fédéraux, nous continuerons notre travail avec les travailleurs du secteur du tourisme du Yukon pour s'assurer qu'ils sont en bonne position pour avoir du succès, pour créer des emplois pour les Yukonnais et pour maintenir la croissance d'une économie forte. »

- L'honorable Ranj Pillai, ministre du Tourisme et de la Culture, gouvernement du Yukon

« La pandémie de la COVID-19 a touché de facon disproportionnée l'industrie du tourisme, et la continuation du programme Elevate était essentielle au début de la longue route pour le rétablissement de l'industrie. Sans cet investissement de CanNor, elle ne serait pas possible. Elevate offre aux opérateurs touristiques du Yukon un parcours de financement simple afin de moderniser leurs entreprises et s'adapter à la réalité actuelle, ce qui aide au maintien de la réputation du Yukon comme destination de choix à l'échelle mondiale. »

- Blake Rogers - directeur exécutif, Tourism Industry Association of Yukon

« La pandémie de la COVID-19 a eu un effet néfaste sur l'industrie touristique autochtone dans l'ensemble du pays. Au Yukon, le développement des entreprises touristiques autochtones commençait à prendre son essor lorsque la COVID a abruptement arrêté ces entrepreneurs. Cependant, les autochtones ont toujours été résilients et ils l'ont prouvé à maintes reprises tout au long de la pandémie. L'investissement de CanNor dans le programme Elevate a été crucial pour permettre aux entreprises de tourisme autochtones du Yukon pour développer et améliorer les expériences qu'elles offrent. Ces expériences sont en haute demande par les voyageurs, et le soutien envers ces entreprises est essentiel tandis que nous travaillons à la reprise et à la mise en évidence du Yukon comme destination de choix pour les expériences autochtones. Nous remercions CanNor pour son soutien sans lequel des programmes comme Elevate ne seraient pas possible.»

- Charlene Alexander, directrice exécutive, Association culturelle et touristique des Premières Nations du Yukon

« La pandémie a forcé les organisations de soutien de l'industrie touristique à trouver des solutions novatrices à un défi sans précédent. Le partenariat avec TIA Yukon et YFNCTA nous a permis de concevoir, de développer et de mettre en place le programme Elevate. Il s'agit d'un programme de financement efficace et simplifié qui appuie les opérateurs de WTAY pour améliorer tant leurs produits que la destination tandis qu'ils travaillent à leur reprise. Le succès du programme Elevate ne serait pas possible sans la contribution financière de CanNor, et nous remercions l'Agence pour son soutien.»

- Sandy Legge, directrice exécutive, Wilderness Tourism Association of the Yukon

Faits en bref

En 2020-2021, la Yukon Tourism Industry Association a mis en oeuvre la première version d'Elevate avec le soutien financier de CanNor par l'entremise du Fonds d'aide et de relance régionale.

La première version d'Elevate a aidé 105 entreprises touristiques du Yukon à adapter leurs activités pour fonctionner en toute sécurité à mesure que les directives de santé publique évoluent.

à adapter leurs activités pour fonctionner en toute sécurité à mesure que les directives de santé publique évoluent. La dernière version d'Elevate dure d'octobre 2021 à mars 2023 et s'appuie sur la réussite du programme précédent tout en relevant les défis nouveaux et en évolution déterminés par l'industrie du tourisme.

s'appuie sur la réussite du programme précédent tout en relevant les défis nouveaux et en évolution déterminés par l'industrie du tourisme. L'investissement du gouvernement du Canada dans le programme Elevate se fait par le truchement du Fonds d'aide au tourisme. Administré par les agences de développement régional et Innovation, Sciences et Développement Économique Canada (ISDE), le Fonds aide les entreprises et les organismes touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

dans le programme Elevate se fait par le truchement du Fonds d'aide au tourisme. Administré par les agences de développement régional et Innovation, Sciences et Développement Économique (ISDE), le Fonds aide les entreprises et les organismes touristiques à adapter leurs activités pour répondre aux exigences en matière de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future. Avec un budget de 500 millions de dollars sur deux ans (jusqu'au 31 mars 2023), dont 50 millions de dollars au moins qui seront spécialement consacrés aux initiatives de tourisme autochtone et 15 millions de dollars qui appuieront des priorités nationales, le Fonds permettra au Canada d'être une destination de choix lorsque les voyages nationaux et internationaux reprendront.

