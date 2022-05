Le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le secteur canadien de l'aérospatiale





OTTAWA, ON, le 27 mai 2022 /CNW/ - Au nom de l'honorable Filomena Tassi, ministre des Services publics et de l'Approvisionnement, l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, fera une annonce importante qui profitera à l'industrie canadienne de l'aérospatiale et appuiera les Forces armées canadiennes.

L'annonce sera suivie d'une période de questions.

Date : 30 mai 2022



Heure :

Arrivée des médias : 9 h 30 (heure de l'Est) Annonce : 10 h 15 (heure de l'Est)



Emplacement : Bell Textron Canada Limitée

12 800, rue de l'Avenir

Mirabel (Québec)

Renseignements à l'intention des médias :

Une séance de photos sera organisée avant l'annonce.

Les médias qui souhaitent participer à l'annonce sont priés de s'inscrire au préalable auprès de Patricia Bergeron, directrice, Communications Canada, au 514-242-4213 ou à [email protected], au plus tard le dimanche 29 mai, à 14 h. Des souliers fermés sont obligatoires.

