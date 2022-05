L'Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada (IPEC) fournit aux collectivités canadiennes les informations nécessaires pour prendre des décisions judicieuses en matière d'infrastructures publiques modernes





OTTAWA, ON, le 27 mai 2022 /CNW/ - Les collectivités de tout le Canada ont besoin d'outils et de soutien pour prendre des décisions fondées sur des données probantes concernant des infrastructures publiques modernes et bien conçues qui contribueront au développement de collectivités plus saines, plus sûres et plus fortes.

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, a salué la publication de données sur l'état du transport en commun au Canada dans le cadre de l'Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada (IPEC), pour l'année de référence 2020.

L'enquête appuie une approche factuelle et axée sur les résultats en ce qui concerne les politiques, les programmes et les décisions d'investissement en matière d'infrastructures publiques. L'enquête sur les IPEC présente un portrait des infrastructures publiques au Canada. L'enquête la plus récente pour l'année de référence 2020 s'appuie sur les données publiées précédemment pour les années de référence 2016 et 2018.

L'Enquête sur les IPEC est soutenue par Infrastructure Canada, qui finance des initiatives de données et de recherche visant à mieux éclairer la façon dont les programmes fédéraux de financement des infrastructures sont conçus, mis en oeuvre, suivis et communiqués. L'enquête vise à aider tous les ordres de gouvernement à prendre des décisions éclairées concernant les investissements dans les infrastructures publiques afin de mettre en place les infrastructures modernes dont les Canadiens ont besoin.

L'Enquête sur les IPEC recueille des renseignements dans le cadre d'un sondage sur les pratiques de gestion des actifs dans neuf catégories d'infrastructures publiques : routes, ponts et tunnels; eau potable; eaux usées; eaux pluviales; installations culturelles, récréatives et sportives; logements sociaux et abordables; transport en commun; et gestion des déchets solides.

Cette publication de données sur l'état du transport en commun au Canada donne un aperçu complet du stock, de l'état et du rendement du transport en commun au Canada.

Depuis 2015, Infrastructure Canada a investi plus de 23,5 milliards de dollars pour soutenir le transport en commun dans les collectivités du pays.

Vous pouvez maintenant consulter les données sur le transport en commun sur le site Web de Statistique Canada.

Citations

« Des données solides permettent à tous les ordres de gouvernement de prendre des décisions fondées sur des preuves qui répondent le mieux aux besoins des Canadiens. Cette enquête fournit des informations précieuses dont les décideurs peuvent s'inspirer lorsqu'ils envisagent d'importants projets d'infrastructure. »

L'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

L'Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada est une initiative d'Infrastructure Canada administrée par Statistique Canada.

Les propriétaires d'infrastructures provinciales, territoriales et municipales ont répondu à l'enquête et ont soumis leurs réponses à Statistique Canada pour qu'elles soient traitées et analysées.

Au total, l'échantillon comprenait environ 2 460 propriétaires d'infrastructures publiques, soit un taux de réponse de 89 p. 100.

Les résultats de l'enquête s'appuient sur les données publiées pour les années de référence 2016 et 2018 et mettent en évidence les changements survenus au cours de la période de deux ans entre les publications. Toutefois, compte tenu des changements de méthodologie et de champ d'application, il n'est pas toujours possible de comparer directement les résultats entre les années de référence.

Liens connexes

Le Quotidien, Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada, Transport en commun, 2020 : Le Quotidien -- Enquête sur les infrastructures publiques essentielles du Canada : actifs de transport en commun, 2020 (statcan.gc.ca)

Pour en savoir plus sur l'Enquête sur les IPEC, notamment pour consulter des liens vers les questions de l'enquête, visitez le site Web de Statistique Canada.

