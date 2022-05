LE GOUVERNEMENT DU CANADA SOUTIENT DES LOGEMENTS D'HABITAT POUR L'HUMANITÉ POUR DES FAMILLES À YELLOWKNIFE ET À DETTAH





YELLOWKNIFE, NT, le 27 mai 2022 /CNW/ - Tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr et abordable. La crise de la COVID-19 a clairement démontré que le logement abordable est essentiel à la reprise au Canada, y compris à Yellowknife et à Dettah.

Aujourd'hui, Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, ainsi que l'honorable Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest, ont annoncé un investissement fédéral total de 687 440 $ et une contribution de 100 000 $ des Territoires du Nord-Ouest pour soutenir la construction de deux habitations dans ces territoires.

Ces deux logements, situés à Yellowknife et à Dettah, sont maintenant achevés et occupés. Ils ont permis à deux familles de réaliser leur rêve d'être propriétaires.

Le modèle de propriété résidentielle abordable d'Habitat pour l'humanité comble une lacune pour les personnes qui sont incapables d'acheter un logement et qui autrement ne pourraient pas être admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Dans chaque province et territoire du Canada, les organismes locaux d'Habitat pour l'humanité aident à construire et à moderniser des logements, tant des maisons individuelles que des immeubles collectifs, de manière à offrir des habitations convenables et abordables. Grâce à des bénévoles et des donateurs, Habitat pour l'humanité aide des familles à bâtir leur propre maison et à obtenir un prêt hypothécaire abordable, adapté à leur revenu. Être propriétaire d'un logement sûr, convenable et abordable est essentiel pour que les familles puissent se bâtir une vie en ayant plus de choix et de possibilités.

Cet investissement du gouvernement du Canada a été rendu possible grâce au Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) de la Stratégie nationale sur le logement.

Citations :

« Tout le monde mérite un chez-soi sûr et abordable, peu importe le lieu de résidence au Canada. Notre gouvernement est déterminé à aider les personnes dans le besoin, et c'est pourquoi nous sommes heureux de nous associer à Habitat pour l'humanité afin d'apporter un réel changement dans la vie des familles ici à Yellowknife et à Dettah. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'oeuvre. » - L'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion

« Notre gouvernement croit que tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr. Partout au pays, nous travaillons avec Habitat pour l'humanité pour construire des logements sûrs, convenables et abordables qui sont nécessaires pour créer des collectivités saines et durables. Ici à Yellowknife et à Dettah, l'investissement dans ces nouvelles demeures apportera un réel changement dans la vie de ces deux familles, qui auront enfin un endroit qu'elles pourront fièrement appeler leur chez-soi. » - Michael McLeod, député fédéral des Territoires du Nord-Ouest

« S'associer à d'autres ordres de gouvernement et à des organismes sans but lucratif est le moyen le plus efficace d'accroître le nombre de logements abordables et accessibles dans les Territoires du Nord-Ouest. Je suis toujours heureuse quand un tel partenariat nous permet d'aider nos résidents à réaliser leurs aspirations en matière de logement. Félicitations aux deux familles qui ont participé à la construction de leur habitation! » - Paulie Chinna, ministre responsable de la Société d'habitation des Territoires du Nord-Ouest

« Remettre les clés d'une maison à une nouvelle famille ayant travaillé fort pour l'obtenir est toujours l'aspect le plus inspirant de notre travail, à Habitat pour l'humanité des Territoires du Nord-Ouest. Nous sommes très reconnaissants du soutien du gouvernement du Canada et de nos autres bienfaiteurs, et nous continuons d'être impressionnés par la façon dont notre collectivité nordique a uni ses efforts pour offrir un nouveau chez-soi à ces deux familles afin qu'elles puissent entamer un nouveau chapitre de leur vie. Ces logements sont le résultat de la collaboration volontaire de nombreuses personnes. C'est vraiment incroyable ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons tous ensemble. » - Dave Hurley, président, Habitat pour l'humanité Territoires du Nord-Ouest

« Habitat pour l'humanité s'associe à des familles d'un océan à l'autre pour les aider à avoir accès à des logements convenables et abordables. Grâce au soutien de la SCHL, deux autres familles dans nos collectivités les plus au nord connaîtront les avantages sociaux et économiques de l'accession à la propriété abordable. » - Julia Deans, présidente-directrice générale, Habitat pour l'humanité Canada

Faits en bref :

Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux ensembles qui aident les gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Le budget de 2022 propose d'avancer 2,9 milliards de dollars en financement, selon la comptabilité de caisse, dans le cadre du FNCIL afin que tous les fonds restants de ce programme soient dépensés d'ici 2025-2026, ce qui accélérera la création de jusqu'à 4 300 logements et la réparation de jusqu'à 17 800 logements pour les Canadiens et les Canadiennes qui en ont le plus besoin.

Par l'intermédiaire du FNCIL, le gouvernement du Canada collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires.

collaborera avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et rénover jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires. Dans le cadre du FNCIL, on prévoit aussi des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places dans des maisons d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour personnes âgées et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

La Stratégie nationale sur le logement du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez?soi.

Liens connexes :

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au Canada pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à faire en sorte que, d'ici 2030, tout le monde au pourra se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir davantage, visitez le site schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, veuillez consulter le site www.chezsoidabord.ca.

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Communiqué envoyé le 27 mai 2022 à 15:01 et diffusé par :