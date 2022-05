La bande indienne de Kanaka Bar et la Crossing Place Housing Society reçoivent des fonds pour construire un nouveau bâtiment communautaire multifonctionnel à Kanaka Bar





L'investissement du gouvernement du Canada aidera les collectivités de Lytton et des environs à se remettre des feux de forêt dévastateurs de l'année dernière

LYTTON, BC, le 27 mai 2022 /CNW/ - Les espaces publics communs sont au coeur des collectivités partout au pays. Ils rassemblent des gens de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent les économies locales. Au moment où Lytton s'efforce de revitaliser ses collectivités après les tragiques feux de forêt de 2021, ces espaces publics n'ont jamais été aussi importants.

La modernisation des infrastructures communautaires existantes et la construction de nouveaux biens publics constitueront une étape essentielle du processus de restauration, en renforçant l'engagement communautaire et en stimulant la vitalité économique.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un investissement de 471 000 $ au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) destiné à la Crossing Place Housing Society. La Crossing Place Housing Society est un gestionnaire de logement sans but lucratif créé par la bande indienne de Kanaka Bar.

Ce financement permettra à la Housing Society de construire un nouveau bâtiment multifonctionnel à Kanaka Bar, comprenant une cuisine et un jardin communautaires, des buanderies communes et des salles de réunion.

Les activités du projet comprendront l'achèvement des travaux d'aménagement de l'emplacement, la construction de la structure modulaire et la création d'un système d'alimentation de secours. Le nouveau bâtiment offrira un lieu de rassemblement essentiel pour les résidents de la bande indienne de Kanaka Bar et de plusieurs communautés autochtones voisines; il offrira un endroit où tenir des événements familiaux et culturels, en plus de servir de centre régional d'évacuation d'urgence.

Le FCRC a été lancé en juin 2021. Il fournit 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional (ADR) du Canada pour leur permettre d'investir dans des projets de construction et d'amélioration des infrastructures communautaires. Le gouvernement du Canada est déterminé à revitaliser les espaces publics pour les rendre plus sûrs, plus verts et plus accessibles. Ce faisant, il stimulera les économies locales, créera des emplois et améliorera la qualité de vie des Canadiens.

Citations

« Des initiatives comme le FCRC facilitent les rénovations essentielles d'infrastructures communautaires partout au Canada, mais cela est de la plus haute importance à Lytton, où les collectivités ont été dévastées par les récents feux de forêt. Cet investissement aidera grandement les résidents à reconstruire une collectivité saine et résiliente et à renforcer les possibilités économiques locales. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Tout a changé pour les résidents de Lytton l'année dernière lorsque des incendies et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes ont détruit 90 % de notre ville. Le financement du FCCR destiné à la construction d'un nouveau bâtiment communautaire multifonctionnel à Kanaka Bar profitera à toute une région, et nous sommes très reconnaissants du soutien qui nous a été accordé. Grâce à cet investissement, nous sommes en mesure d'explorer de nouveaux moyens de construire et de réaménager des espaces sûrs et résilients non seulement pour les résidents locaux, mais aussi pour tous les Canadiens pendant de nombreuses années. »

- Chef Patrick Michell, bande indienne de Kanaka Bar

Faits en bref

Le financement du FCRC soutient deux grands volets d'activités pour aider les collectivités à :

adapter les espaces et les biens communautaires pour qu'ils puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



bâtir ou améliorer les espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions, et à les explorer.

Les bénéficiaires admissibles sont les organismes à but non lucratif, les administrations rurales, municipales ou régionales, les groupes et communautés autochtones et les organismes du secteur public qui offrent des infrastructures de type municipal.

La priorité pourrait être accordée aux projets qui encouragent la participation de groupes sous-représentés et qui prennent en considération les défis uniques des collectivités rurales et éloignées.

