MAD APPLE DU CIRQUE DU SOLEIL FAIT SES DÉBUTS AU NEW YORK-NEW YORK HOTEL & CASINO À LAS VEGAS

Comédie, musique et frénésie s'installent dans la nouvelle production de Las Vegas

LAS VEGAS , le 27 mai 2022 /CNW/ - Mad Apple - La toute nouvelle production du Cirque du Soleil à Las Vegas a célébré ses débuts très attendus au New York-New York Hotel & Casino hier soir. Sixième spectacle du Cirque du Soleil sur le Strip de Las Vegas, Mad Apple présente un cocktail d'acrobaties de haut vol, de musique, de danse, de comédie et de tours de magie qui met les folles soirées de New York sous les projecteurs de Las Vegas. Les billets sont disponibles ici.

Des artistes et des athlètes de renom de Las Vegas étaient au rendez-vous afin de célébrer la première de cette toute nouvelle production. Parmi les invités : Anderson Paak, lauréat d'un prix GRAMMY, les joueurs des Vegas Golden Knights incluant Reilly Smith, Deryk Engelland, Shea Theodore and Laurent Brossoit; ainsi que les vedettes de la série Ghost Adventures sur Discovery+ ; Aaron Goodwin et Jay Wasley.

Premier spectacle du Cirque du Soleil à mettre en vedette du stand-up, Mad Apple surprend les spectateurs avec les numéros des humoristes Brad Williams et Harrison Greenbaum, en plus d'un rap humoristique freestyle de Chris Turner. Présentant en direct un chef-d'oeuvre musical qui célèbre le meilleur de la musique new-yorkaise d'hier et aujourd'hui, avec à la direction musicale Xharlie Black, cinq chanteurs principaux, un groupe de cinq musiciens, six numéros acrobatiques audacieux et 48 artistes venus de partout à travers le monde, le spectacle brouille les frontières entre le cirque, le spectacle vivant et la vie nocturne new-yorkaise.

« Nous sommes très heureux d'avoir la chance de lancer Mad Apple, ici à Las Vegas », a déclaré Simon Painter, cocréateur et producteur exécutif de Mad Apple. « Dès que les invités entrent dans la salle, ils sont transportés dans l'une des villes les plus aimées du monde avec un spectacle qui fusionne des numéros humoristiques de plusieurs comédiens et des acrobaties audacieuses, avec le divertissement et l'éclectisme de la ville de New York. C'est une fête complètement folle, et nous avons hâte que les spectateurs du monde entier puissent en faire l'expérience. »

Eric Grilly, président Division des spectacles fixes et affiliés du Groupe Cirque du Soleil, a déclaré : « Mad Apple est une toute nouvelle approche du divertissement au Cirque du Soleil. Il s'agit d'une expérience entièrement repensée, remplie d'action, qui a été conçue pour le public d'aujourd'hui. Nos spectateurs souhaitent de plus en plus consommer du divertissement de la même manière qu'ils consomment du contenu - d'une manière agréable, très captivante et toujours en constante évolution. Avec Mad Apple, vous ne savez jamais ce qui va suivre, qu'il s'agisse des chants, des comédies non scénarisées, de la musique en direct, avec nos cors et tambours, jusqu'aux acrobaties, le tout est présenté dans une atmosphère festive incroyablement divertissante, qui se différencie totalement de nos autres spectacles. »

Mad Apple divertit ses spectateurs avant même que le spectacle ne commence. Quarante-cinq minutes avant le lever du rideau, les spectateurs sont invités dans la salle pour un avant-spectacle festif dans une ambiance moderne inspirée du fameux Studio 54, avec un accueil bien arrosé aux superbes bars de la scène, de talentueux serveurs, magiciens et artistes, et un groupe de musique en direct de la scène.

Le décor de Mad Apple transporte le public à travers les cinq arrondissements de New York, d'Uptown au centre-ville, jusqu'à la pointe des gratte-ciels. Au sommet de la scène et mise de l'avant tout au long du spectacle se trouve une structure en forme de couronne de 31 pieds de long, inspirée de la coiffure de la Statue de la liberté. La star du décor est le « Downstage Bar », qui fait office de bar d'avant-scène et se transforme pour s'intégrer à la scène au moment du spectacle. Les invités remarqueront la tour Chrysler comme toile de fond de celui-ci. Les deux bars sur la scène sont conçus pour ressembler à un club new-yorkais haut de gamme et sont à la disposition des invités pendant l'avant-spectacle. Les quelques 600 bouteilles qui les garnissent sont remplies d'un liquide LED lumineux qui change de couleur tout au long du spectacle.

Cocréé par Simon Painter et Neil Dorward, Mad Apple est le premier spectacle en collaboration entre le Cirque du Soleil et The Works. La compagnie de Simon Painter, The Works, a été achetée par le Groupe Cirque du Soleil en 2019.

HORAIRE DE SPECTACLE

Mad Apple est présenté du vendredi au mardi, sans représentations les mercredis et jeudis. Il y a deux spectacles chaque soir, à 19 h et à 21 h 30. L'horaire peut varier selon les dates.

INFORMATIONS SUR LES BILLETS

Les billets sont disponibles sur MadAppleLV.com , à partir de 59$.

LES EXIGENCES EN MATIÈRE D'ÂGE

En raison des thèmes et des contenus pour adultes, les enfants de moins de 16 ans ne sont pas autorisés. Les enfants de moins de 18 ans doivent être accompagnés d'un adulte.

