Investissement historique pour compléter le réseau des services de garde éducatifs - Un enfant = une place (de qualité) = mission possible!

LONGUEUIL, QC, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - Pour l'Association des cadres des CPE, le projet Un enfant = une place est un objectif plus que louable et absolument réaliste. Nous savons tous qu'actuellement le réseau tente de rattraper les retards du développement occasionnés par le gouvernement précédent, mais les espoirs sont enfin permis : le gouvernement de Francois Legault a retiré les bâtons dans les roues du réseau des CPE/BC, comme les coupes et les rationalisations imposées en 2014 ainsi que l'arrêt du développement de places, qui sont désormais des choses du passé!

Enfin, nous n'aurons plus à nous battre pour le nombre de toilettes, ou encore l'installation, devenue essentielle, de l'air climatisé. Les enfants en seront les grands gagnants et les cadres auront la latitude nécessaire pour réaliser leurs projets. La volonté du ministre Lacombe d'accélérer le développement des projets donnera un réel coup de barre vers le haut pour la qualité des constructions des CPE.

Les cadres des CPE/BC travaillent d'arrache-pied pour augmenter la qualité des services offerts dans les milieux. Ainsi, répondant à la volonté réelle de notre ministre de compléter notre réseau à travers le Québec, nous nous engageons à contribuer activement au développement rapide des places de qualité. Malgré le contexte et les défis, oui, nous ferons de ce Grand Chantier une réussite!

Les cadres ont une fine connaissance des enjeux et c'est pourquoi l'ACCPE a accepté l'invitation du ministre Mathieu Lacombe, à participer ce vendredi 27 mai au Forum des partenaires du ministère de la Famille pour prendre connaissance de l'état d'avancement du grand chantier pour les familles.

Appel au premier ministre

Il est malheureusement de notoriété publique que lorsqu'un ministre « livre la marchandise » avec efficacité, le premier ministre profite d'un remaniement ministériel ou d'une élection gagnée pour lui offrir un autre ministère. Forte de l'appui de ses quelque 950 membres, l'Association des cadres des CPE manifeste aujourd'hui son souhait que le ministère de la Famille reste sous la responsabilité de Mathieu Lacombe pour les années à venir. Si la CAQ est réélue aux prochaines élections, il serait essentiel que ce ministère, de grande importance en termes de responsabilités budgétaires et sociales, puisse encore bénéficier de la compétence de notre actuel ministre.

Citation

Il est rare que nous prenions ainsi une position aussi claire politiquement; mais indépendamment des opinions partisanes, l'ACCPE doit admettre que Mathieu Lacombe est le ministre qui a fait preuve de la meilleure compréhension des enjeux et des besoins de notre réseau. Nous ne méritons pas de perdre, une fois de plus, cet important partenaire.

Élyse Lebeau, directrice générale de l'ACCPE

Rappelons que l'Association des cadres des CPE représente tous les cadres des centres de la petite enfance et des bureaux coordonnateurs auprès des représentants des employeurs et du ministère de la Famille. Elle a notamment pour mission de favoriser le développement des meilleures compétences de gestion chez les directrices générales et directrices adjointes des CPE/BC du Québec.

